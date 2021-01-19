Доброе утро, Липецк!

На календаре вторник, 19 января. Сегодня арбитраж будет слушать иски мэрии о сносе пристройки к ЦУМу и павильонов у «Ивушки». Все желающие могут представить экологические проекты под грант в 100 000 рублей. На открытый аукцион выставят вертолет Михаила Захарова, его продадут в счет долгов застройщика. Горожане могут записаться на прививку от COVID-19 через поликлинику.

Погода



По прогнозу регионального областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 января в Липецке будет облачно с прояснениями, днем преимущественно без осадков. Температура днем ожидается от 16 до 18 градусов мороза. 19 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 36 градусов мороза.



Дороги



Коммунальщики активно чистят городские улицы от снега. За выходные из Липецка вывезли 11 тысяч кубометров снега. Отследить работу коммунальной техники



ЛипецкЯндекс.Карты



Зимняя сказка



Блогер Юлия делится прекрасными снимками снежной морозной зимы.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от yulik mimino (@yulik_mimino)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Мэрия против ларечников



Во вторник в региональном арбитраже состоится слушание по иску мэрии к двум бизнесменам. Чиновники уверены, что они торгуют в незаконно построенных павильонах. Торговля ведется возле ТК «Ивушка» на Соколе. Мэрия



«Последняя цена? Раз, два, три! Продано!»



Конечно, сейчас аукционы ведут без молотка и очной презентации лотов. Например, в онлайне во вторник



Снос пристройки к ЦУМу



Сегодня в арбитраже будет слушаться дело по еще одному иску мэрии о сносе. К финишу подходит разбирательство с пристройкой к ЦУМу. Нелегальные металлоконструкции со стороны улицы Интернациональной уже демонтировали, теперь нужно составить акты об их ликвидации. На этом, по сути, конфликт администрации и владельцев здания универмага будет исчерпан.



На прививку становись!



19 января в Липецке начинается масштабная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Записаться на прививку можно через ЕДС (8 800 450 48 48), а также в поликлинике БСМП.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГУЗ "Липецкая ГБ СМП № 1" (@lip_bsmp1)



«Что нам стоит дом построить? Нарисуем – будем жить»



Сегодня департамент архитектуры и градостроительства завершает общественные обсуждения мелких строительных проектов и планов использования земли. Ранее на голосование вынесли 11 объектов. Среди них – выделение земель под строительство частных домов, а также проект создания автостоянки в районе Центрального рынка.



100 000 рублей на полезный проект



В Липецке стартовал прием заявок на участие в городском конкурсе проектов экологического просвещения. Проекты-победители будут реализованы при финансовой поддержке мэрии в размере более 100 000 рублей с 22 марта по 5 июня. По итогам реализации лучшие проекты будут отмечены грамотами и памятными призами. Консультацию по заявкам можно получить по телефону 28-18-50.



Вкусный вечер



За окном трещат морозы. Самое время отсидеться дома. Что придумать, чтобы не было скучно? А давайте наполним дом ароматом свежей выпечки! Запасаемся мукой и корицей – и в бой! С идеями помогут кулинарные блогеры.



По прогнозу регионального областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 января в Липецке будет облачно с прояснениями, днем преимущественно без осадков. Температура днем ожидается от 16 до 18 градусов мороза. 19 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 36 градусов мороза.Коммунальщики активно чистят городские улицы от снега. За выходные из Липецка вывезли 11 тысяч кубометров снега. Отследить работу коммунальной техники можно здесь , а проложить маршрут без пробок – с помощью интерактивной карты ниже.Блогер Юлия делится прекрасными снимками снежной морозной зимы.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Во вторник в региональном арбитраже состоится слушание по иску мэрии к двум бизнесменам. Чиновники уверены, что они торгуют в незаконно построенных павильонах. Торговля ведется возле ТК «Ивушка» на Соколе. Мэрия требует снести самострой Конечно, сейчас аукционы ведут без молотка и очной презентации лотов. Например, в онлайне во вторник начнутся торги на вертолет беглого липецкого депутата Михаила Захарова. Его воздушное судно оценили в 15,5 млн рублей. Выручка от сделки поступит в конкурсную массу, откуда идут расчеты по долгам скандальной «СУ-5».Сегодня в арбитраже будет слушаться дело по еще одному иску мэрии о сносе. К финишу подходит разбирательство с пристройкой к ЦУМу. Нелегальные металлоконструкции со стороны улицы Интернациональной уже демонтировали, теперь нужно составить акты об их ликвидации. На этом, по сути, конфликт администрации и владельцев здания универмага будет исчерпан.19 января в Липецке начинается масштабная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Записаться на прививку можно через ЕДС (8 800 450 48 48), а также в поликлинике БСМП.Сегодня департамент архитектуры и градостроительства завершает общественные обсуждения мелких строительных проектов и планов использования земли. Ранее на голосование вынесли 11 объектов. Среди них – выделение земель под строительство частных домов, а также проект создания автостоянки в районе Центрального рынка.В Липецке стартовал прием заявок на участие в городском конкурсе проектов экологического просвещения. Проекты-победители будут реализованы при финансовой поддержке мэрии в размере более 100 000 рублей с 22 марта по 5 июня. По итогам реализации лучшие проекты будут отмечены грамотами и памятными призами. Консультацию по заявкам можно получить по телефону 28-18-50.За окном трещат морозы. Самое время отсидеться дома. Что придумать, чтобы не было скучно? А давайте наполним дом ароматом свежей выпечки! Запасаемся мукой и корицей – и в бой! С идеями помогут кулинарные блогеры.