19 минут назад
Доброе утро, Липецк!
На календаре вторник, 19 января. Сегодня арбитраж будет слушать иски мэрии о сносе пристройки к ЦУМу и павильонов у «Ивушки». Все желающие могут представить экологические проекты под грант в 100 000 рублей. На открытый аукцион выставят вертолет Михаила Захарова, его продадут в счет долгов застройщика. Горожане могут записаться на прививку от COVID-19 через поликлинику.
По прогнозу регионального областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 января в Липецке будет облачно с прояснениями, днем преимущественно без осадков. Температура днем ожидается от 16 до 18 градусов мороза. 19 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 36 градусов мороза.
Дороги
Коммунальщики активно чистят городские улицы от снега. За выходные из Липецка вывезли 11 тысяч кубометров снега. Отследить работу коммунальной техники можно здесь, а проложить маршрут без пробок – с помощью интерактивной карты ниже.
Зимняя сказка
Блогер Юлия делится прекрасными снимками снежной морозной зимы.
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Мэрия против ларечников
Во вторник в региональном арбитраже состоится слушание по иску мэрии к двум бизнесменам. Чиновники уверены, что они торгуют в незаконно построенных павильонах. Торговля ведется возле ТК «Ивушка» на Соколе. Мэрия требует снести самострой.
«Последняя цена? Раз, два, три! Продано!»
Конечно, сейчас аукционы ведут без молотка и очной презентации лотов. Например, в онлайне во вторник начнутся торги на вертолет беглого липецкого депутата Михаила Захарова. Его воздушное судно оценили в 15,5 млн рублей. Выручка от сделки поступит в конкурсную массу, откуда идут расчеты по долгам скандальной «СУ-5».
Снос пристройки к ЦУМу
Сегодня в арбитраже будет слушаться дело по еще одному иску мэрии о сносе. К финишу подходит разбирательство с пристройкой к ЦУМу. Нелегальные металлоконструкции со стороны улицы Интернациональной уже демонтировали, теперь нужно составить акты об их ликвидации. На этом, по сути, конфликт администрации и владельцев здания универмага будет исчерпан.
На прививку становись!
19 января в Липецке начинается масштабная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Записаться на прививку можно через ЕДС (8 800 450 48 48), а также в поликлинике БСМП.
«Что нам стоит дом построить? Нарисуем – будем жить»
Сегодня департамент архитектуры и градостроительства завершает общественные обсуждения мелких строительных проектов и планов использования земли. Ранее на голосование вынесли 11 объектов. Среди них – выделение земель под строительство частных домов, а также проект создания автостоянки в районе Центрального рынка.
100 000 рублей на полезный проект
В Липецке стартовал прием заявок на участие в городском конкурсе проектов экологического просвещения. Проекты-победители будут реализованы при финансовой поддержке мэрии в размере более 100 000 рублей с 22 марта по 5 июня. По итогам реализации лучшие проекты будут отмечены грамотами и памятными призами. Консультацию по заявкам можно получить по телефону 28-18-50.
Вкусный вечер
За окном трещат морозы. Самое время отсидеться дома. Что придумать, чтобы не было скучно? А давайте наполним дом ароматом свежей выпечки! Запасаемся мукой и корицей – и в бой! С идеями помогут кулинарные блогеры.