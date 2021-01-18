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В Турции обнаружено тело российского капитана затонувшего судна
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Сухогруз затонул накануне у побережья Турции.
В Росморречфлоте со ссылкой на данные турецкой береговой охраны сообщили, что в Турции обнаружили тело российского капитана украинского сухогруза "Арвин", затонувшего в воскресенье в районе Инкуму.
"Турецкая береговая охрана позвонила оперативному дежурному Росморречфлота. Извлекли на берег и идентифицировали одно из тел людей, которые считались пропавшими, из экипажа затонувшего судна. К сожалению, это капитан этого судна Виталий Галенко, россиянин", - заявили в Росморречфлоте.
Накануне по сообщению агентства Anadolu со ссылкой на губернатора турецкой провинции Бартын Синана Гюнера стало известно, что сухогруз затонул у турецкого побережья в районе Инкуму. На борту судна было 12 граждан, из которых двое россиян и десять граждан Украины, шестеро моряков были спасены, подтверждена гибель одного моряка.
"Из шести спасенных один россиянин - это старший механик украинского судна, которое затонуло. Как сообщила турецкая сторона представителю Росморречфлота, все шестеро были доставлены на берег, в госпиталь и чувствуют себя хорошо", - рассказали накануне в агентстве.
Ранее турецкие власти сообщали о четырёх погибших и шести спасённых моряках. Как рассказали РИА Новости в турецкой береговой охране, разные цифры связаны с плохими погодными условиями.
В Росморречфлоте также добавили, что спасательная операция приостановлена до улучшения погодных условий. "Сейчас там сильные волнения: порывы ветра более 15 метров в секунду, температура от нуля до плюс один (градус Цельсия) и оледенение. Поэтому операция приостановлена до улучшения погоды", - резюмировали в агентстве.
Как ранее заявили в Российском профсоюзе моряков, оператором судна была украинская компания Tesoro Marine. По данным портала fleetphoto владельцем судна является украинская компания Arvin Shipping LTD.
"Турецкая береговая охрана позвонила оперативному дежурному Росморречфлота. Извлекли на берег и идентифицировали одно из тел людей, которые считались пропавшими, из экипажа затонувшего судна. К сожалению, это капитан этого судна Виталий Галенко, россиянин", - заявили в Росморречфлоте.
Накануне по сообщению агентства Anadolu со ссылкой на губернатора турецкой провинции Бартын Синана Гюнера стало известно, что сухогруз затонул у турецкого побережья в районе Инкуму. На борту судна было 12 граждан, из которых двое россиян и десять граждан Украины, шестеро моряков были спасены, подтверждена гибель одного моряка.
"Из шести спасенных один россиянин - это старший механик украинского судна, которое затонуло. Как сообщила турецкая сторона представителю Росморречфлота, все шестеро были доставлены на берег, в госпиталь и чувствуют себя хорошо", - рассказали накануне в агентстве.
Ранее турецкие власти сообщали о четырёх погибших и шести спасённых моряках. Как рассказали РИА Новости в турецкой береговой охране, разные цифры связаны с плохими погодными условиями.
В Росморречфлоте также добавили, что спасательная операция приостановлена до улучшения погодных условий. "Сейчас там сильные волнения: порывы ветра более 15 метров в секунду, температура от нуля до плюс один (градус Цельсия) и оледенение. Поэтому операция приостановлена до улучшения погоды", - резюмировали в агентстве.
Как ранее заявили в Российском профсоюзе моряков, оператором судна была украинская компания Tesoro Marine. По данным портала fleetphoto владельцем судна является украинская компания Arvin Shipping LTD.
130