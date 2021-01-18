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сегодня, 15:47

В Турции обнаружено тело российского капитана затонувшего судна

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#сухогруз Арвин

Сухогруз затонул накануне у побережья Турции.

В Росморречфлоте со ссылкой на данные турецкой береговой охраны сообщили, что в Турции обнаружили тело российского капитана украинского сухогруза "Арвин", затонувшего в воскресенье в районе Инкуму.

"Турецкая береговая охрана позвонила оперативному дежурному Росморречфлота. Извлекли на берег и идентифицировали одно из тел людей, которые считались пропавшими, из экипажа затонувшего судна. К сожалению, это капитан этого судна Виталий Галенко, россиянин", - заявили в Росморречфлоте.

Накануне по сообщению агентства Anadolu со ссылкой на губернатора турецкой провинции Бартын Синана Гюнера стало известно, что сухогруз затонул у турецкого побережья в районе Инкуму. На борту судна было 12 граждан, из которых двое россиян и десять граждан Украины, шестеро моряков были спасены, подтверждена гибель одного моряка.

"Из шести спасенных один россиянин - это старший механик украинского судна, которое затонуло. Как сообщила турецкая сторона представителю Росморречфлота, все шестеро были доставлены на берег, в госпиталь и чувствуют себя хорошо", - рассказали накануне в агентстве.

Ранее турецкие власти сообщали о четырёх погибших и шести спасённых моряках. Как рассказали РИА Новости в турецкой береговой охране, разные цифры связаны с плохими погодными условиями.

В Росморречфлоте также добавили, что спасательная операция приостановлена до улучшения погодных условий. "Сейчас там сильные волнения: порывы ветра более 15 метров в секунду, температура от нуля до плюс один (градус Цельсия) и оледенение. Поэтому операция приостановлена до улучшения погоды", - резюмировали в агентстве.

Как ранее заявили в Российском профсоюзе моряков, оператором судна была украинская компания Tesoro Marine. По данным портала fleetphoto владельцем судна является украинская компания Arvin Shipping LTD.
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#сухогруз Арвин

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