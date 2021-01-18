Общество

27 минут назад

За три дня с городских улиц вывезли почти 11 тысяч кубометров снега

1 164
За три дня с городских улиц вывезли почти 11 тысяч кубометров снега

Начиная с пятницы снег убирали с помощью 70 единиц техники.

15 января коммунальные службы расчистили улицы Свиридова, Невского, Титова, Неделина, Космонавтов, Кривенкова, Московская и вывезли с них около двух тысяч тонн снега. Ещё около девяти тысяч тонн убраны с дорог Липецка за субботу и воскресенье.

Как сообщает администрация Липецка, особое внимание сотрудники муниципального управления благоустройства уделяли остановочным павильонам, карманам для заезда общественного транспорта и тротуарам. Кроме того, за три дня сотрудники управления благоустройства расчистили и улицы частного сектора – Сырского Рудника, Дикого, Коровино и 8-го Марта.

В социальных сетях липчане стали делиться видео уборки снега рядом с микрорайоном «Елецкий». Они заметили, что снег с дороги сбрасывают на тротуар и стали высказывать предположения, что работы выполняют некачественно. Начальник управления Алексей Романчукевич пояснил, что тротуар практически сразу расчистили.

- Все это время рядом находился специалист, который следил за безопасным проведением работ, а сразу по завершении уборки на проезжей части, сотрудники муниципального управления благоустройства приступили к расчистке тротуара, - рассказал Алексей Романчукевич.

Как сообщили в липецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки серьезных осадков на территории города не ожидается. Однако сотрудники управления благоустройства работают в режиме повышенной готовности и продолжают вывозить снег с улиц города. Так, сейчас снег убирают на улицах Зегеля, Гагарина, Ильича, Октябрьская, Первомайская и Ковалева.
1 164

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Семеныч

15 минут назад
Вот это поле для приписок...
ответить

Еще в рубрике

Новым заместителем главы города назначена Ирина Артемова
#администрация Липецка #кадры
37
Новым заместителем главы города назначена Ирина Артемова

53 минуты назад

Общество
В Липецкую область поступило 16 000 доз вакцины от COVID-19
#вакцина #коронавирус
6
В Липецкую область поступило 16 000 доз вакцины от COVID-19

54 минуты назад

Общество
В Липецкой области карантин объявлен в 15 классах 4 школ
#школа #детский сад #карантин
1
В Липецкой области карантин объявлен в 15 классах 4 школ

сегодня, 11:01

Общество
Источники и родники не прошли проверку перед Крещением
#Крещение
14
Источники и родники не прошли проверку перед Крещением

сегодня, 10:25

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
25
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 06:30

Общество
В липецком баре нашли загадочное пиво
#пиво #проверка
48
В липецком баре нашли загадочное пиво

вчера, 16:45

Общество