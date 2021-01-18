За три дня с городских улиц вывезли почти 11 тысяч кубометров снега

Начиная с пятницы снег убирали с помощью 70 единиц техники.



15 января коммунальные службы расчистили улицы Свиридова, Невского, Титова, Неделина, Космонавтов, Кривенкова, Московская и вывезли с них около двух тысяч тонн снега. Ещё около девяти тысяч тонн убраны с дорог Липецка за субботу и воскресенье.



Как сообщает администрация Липецка, особое внимание сотрудники муниципального управления благоустройства уделяли остановочным павильонам, карманам для заезда общественного транспорта и тротуарам. Кроме того, за три дня сотрудники управления благоустройства расчистили и улицы частного сектора – Сырского Рудника, Дикого, Коровино и 8-го Марта.



В социальных сетях липчане стали делиться видео уборки снега рядом с микрорайоном «Елецкий». Они заметили, что снег с дороги сбрасывают на тротуар и стали высказывать предположения, что работы выполняют некачественно. Начальник управления Алексей Романчукевич пояснил, что тротуар практически сразу расчистили.



- Все это время рядом находился специалист, который следил за безопасным проведением работ, а сразу по завершении уборки на проезжей части, сотрудники муниципального управления благоустройства приступили к расчистке тротуара, - рассказал Алексей Романчукевич.



Как сообщили в липецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки серьезных осадков на территории города не ожидается. Однако сотрудники управления благоустройства работают в режиме повышенной готовности и продолжают вывозить снег с улиц города. Так, сейчас снег убирают на улицах Зегеля, Гагарина, Ильича, Октябрьская, Первомайская и Ковалева.

