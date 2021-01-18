Балтийские страны призвали ЕС ввести санкции в ответ на задержание Навального

Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии призвали освободить оппозиционера Алексея Навального. Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления.





"ЕС должен действовать быстро, и, если он [Навальный] не будет освобожден, нам необходимо рассмотреть вопрос о введении ограничительных мер в ответ на этот вопиющий акт", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.



Министры иностранных дел Польши и стран Балтии призвали ЕС без промедлений ответить на задержание Навального. Они предупредили о возможности рассмотрений новых санкций против России, если оппозиционер не будет освобожден в ближайшее время. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек пообещал вынести вопрос санкций на ближайшее заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.



«Задержание Навального в России настолько же предсказуемо, насколько и неприемлемо. Призываю к его немедленному освобождению. Российские власти до сих пор не ответили на серьезные вопросы об отравлении „Новичком“. Внимательно слежу за ситуацией вместе с партнерами из ЕС. Весь мир смотрит!» — написал в Твиттере глава МИД Дании Йеппе Кофод. Его поддержала коллега из Норвегии Ине Мари Эриксен Сорейде.



«Франция с большой обеспокоенностью узнала о задержании в России Алексея Навального. Она бдительно следит за ситуацией вместе с европейскими партнерами и призывает к его немедленному освобождению», — гласит заявление МИД Франции.



Вице-канцлер Германии Олаф Шольц назвал задержание оппозиционера незаконным, а его самого — «действительно смелым человеком». «Мы предложили ему защиту в Германии, мы могли это сделать. И мы позаботились о том, чтобы он восстановил свое здоровье после этого ужасного и опасного для жизни нападения. Теперь все будет зависеть от того, как мы будем отстаивать свою позицию и пояснять свое видение ситуации», — пояснил Шольц.



«Живое гражданское общество и политическая оппозиция — краеугольные камни демократических сообществ», — заявил МИД Австрии и потребовал не только немедленно отпустить Навального, но и начать расследование его отравления. С аналогичным призывом к властям России обратился председатель Европейского совета Шарль Мишель.



«Российские власти должны уважать права Алексея Навального и немедленно освободить его. Политизация судебной системы недопустима», — написал в Твиттере верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



Другие страны также осудили факт задержания Навального.



Глава МИД Канады Марк Гарно потребовал отпустить оппозиционера и начать расследование его отравления.



Международная правозащитная организация Amnesty International признала Навального узником совести.



Ранее пресс-служба УФСИН по Москве сообщила, что Алексей Навальный, объявленный в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", задержан в аэропорту Шереметьево.



ФСИН объяснила задержание оппозиционера на паспортном контроле тем, что он с 29 декабря находился в розыске «за многократные нарушения испытательного срока». В ведомстве утверждают, что Навальный будет находиться под стражей до решения суда о мере пресечения.



После задержания Алексея Навального доставили в отдел полиции в подмосковных Химках, к нему не пустили адвокатов, - передает Главы МИД стран Балтии в совместном заявлении призвали ЕС рассмотреть вопрос о введении санкций против России в связи с задержанием 17 января в аэропорту Шереметьево оппозиционера Алексея Навального, - передает ТАСС "ЕС должен действовать быстро, и, если он [Навальный] не будет освобожден, нам необходимо рассмотреть вопрос о введении ограничительных мер в ответ на этот вопиющий акт", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.Министры иностранных дел Польши и стран Балтии призвали ЕС без промедлений ответить на задержание Навального. Они предупредили о возможности рассмотрений новых санкций против России, если оппозиционер не будет освобожден в ближайшее время. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек пообещал вынести вопрос санкций на ближайшее заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.«Задержание Навального в России настолько же предсказуемо, насколько и неприемлемо. Призываю к его немедленному освобождению. Российские власти до сих пор не ответили на серьезные вопросы об отравлении „Новичком“. Внимательно слежу за ситуацией вместе с партнерами из ЕС. Весь мир смотрит!» — написал в Твиттере глава МИД Дании Йеппе Кофод. Его поддержала коллега из Норвегии Ине Мари Эриксен Сорейде.«Франция с большой обеспокоенностью узнала о задержании в России Алексея Навального. Она бдительно следит за ситуацией вместе с европейскими партнерами и призывает к его немедленному освобождению», — гласит заявление МИД Франции.Вице-канцлер Германии Олаф Шольц назвал задержание оппозиционера незаконным, а его самого — «действительно смелым человеком». «Мы предложили ему защиту в Германии, мы могли это сделать. И мы позаботились о том, чтобы он восстановил свое здоровье после этого ужасного и опасного для жизни нападения. Теперь все будет зависеть от того, как мы будем отстаивать свою позицию и пояснять свое видение ситуации», — пояснил Шольц.«Живое гражданское общество и политическая оппозиция — краеугольные камни демократических сообществ», — заявил МИД Австрии и потребовал не только немедленно отпустить Навального, но и начать расследование его отравления. С аналогичным призывом к властям России обратился председатель Европейского совета Шарль Мишель.«Российские власти должны уважать права Алексея Навального и немедленно освободить его. Политизация судебной системы недопустима», — написал в Твиттере верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.Другие страны также осудили факт задержания Навального.Глава МИД Канады Марк Гарно потребовал отпустить оппозиционера и начать расследование его отравления.Международная правозащитная организация Amnesty International признала Навального узником совести.Ранее пресс-служба УФСИН по Москве сообщила, что Алексей Навальный, объявленный в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", задержан в аэропорту Шереметьево.ФСИН объяснила задержание оппозиционера на паспортном контроле тем, что он с 29 декабря находился в розыске «за многократные нарушения испытательного срока». В ведомстве утверждают, что Навальный будет находиться под стражей до решения суда о мере пресечения.После задержания Алексея Навального доставили в отдел полиции в подмосковных Химках, к нему не пустили адвокатов, - передает "Дождь"