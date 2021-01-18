В России

17 минут назад

СК РФ предлагает ужесточить наказание за уклонение от налогов

12
#налоги #наказание

Ведомство выступает за ужесточение уголовной ответственности для физлиц за неуплату налогов.

Следственный комитет РФ выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц, которые уклоняются от уплаты налогов, - рассказала заместитель председателя СК РФ генерал-полковник юстиции Елена Леоненко в интервью газете "Известия".

"...мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. ...если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года. Даже при сумме ущерба свыше 45 млн рублей ИП легко может избежать наказания уже через 24 месяца... Поэтому предлагаем уравнять ответственность за уход от налогов", - заявила Леоненко.

Замглавы СК РФ также напомнила, что сейчас ФНС направляет материал следователю, только если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. Но в Следственном комитете полагают, что это слишком долго, так как за это время злоумышленники могут уничтожить документацию и вывести имущество. Отсюда еще одна инициатива. Как только налоговые органы вскрыли преступную схему, когда определили сумму ущерба, ждать просто нет смысла, - полагают в ведомстве.

При этом Леоненко отметила, что порой уход от налогов признают крайней мерой. "Например, для организаций, задействованных в сфере коммунальных услуг, общественного транспорта. Или тех, которые занимаются опасными производствами, и их нельзя останавливать из-за неуплаты налогов", - заявила заместитель председателя СК РФ.

"В любом случае главное, как мы уже говорили, — не наказать человека, а возместить ущерб и не допустить подобного в будущем", - подытожила Леоненко.
12
#налоги #наказание

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В России стартует массовая вакцинация
#коронавирус #прививка
В России стартует массовая вакцинация

32 минуты назад

В России
Внедорожник Lada Niva получит первый полный редизайн с 1976 года
Внедорожник Lada Niva получит первый полный редизайн с 1976 года

вчера, 09:47

В России
В некоторых регионах России водителям разрешат ездить без прав
В некоторых регионах России водителям разрешат ездить без прав

вчера, 09:35

В России
В России изменятся правила получения пенсии
В России изменятся правила получения пенсии

вчера, 09:18

В России
Инвалид из Уфы провел год в рабстве
1
Инвалид из Уфы провел год в рабстве

16.01.2021 10:41

В России
К 4 месяцам ограничения свободы приговорен ельчанин за фальшивый больничный
К 4 месяцам ограничения свободы приговорен ельчанин за фальшивый больничный

16.01.2021 10:11

В России