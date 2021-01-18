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17 минут назад
СК РФ предлагает ужесточить наказание за уклонение от налогов
Ведомство выступает за ужесточение уголовной ответственности для физлиц за неуплату налогов.
Следственный комитет РФ выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц, которые уклоняются от уплаты налогов, - рассказала заместитель председателя СК РФ генерал-полковник юстиции Елена Леоненко в интервью газете "Известия".
"...мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. ...если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года. Даже при сумме ущерба свыше 45 млн рублей ИП легко может избежать наказания уже через 24 месяца... Поэтому предлагаем уравнять ответственность за уход от налогов", - заявила Леоненко.
Замглавы СК РФ также напомнила, что сейчас ФНС направляет материал следователю, только если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. Но в Следственном комитете полагают, что это слишком долго, так как за это время злоумышленники могут уничтожить документацию и вывести имущество. Отсюда еще одна инициатива. Как только налоговые органы вскрыли преступную схему, когда определили сумму ущерба, ждать просто нет смысла, - полагают в ведомстве.
При этом Леоненко отметила, что порой уход от налогов признают крайней мерой. "Например, для организаций, задействованных в сфере коммунальных услуг, общественного транспорта. Или тех, которые занимаются опасными производствами, и их нельзя останавливать из-за неуплаты налогов", - заявила заместитель председателя СК РФ.
"В любом случае главное, как мы уже говорили, — не наказать человека, а возместить ущерб и не допустить подобного в будущем", - подытожила Леоненко.
"...мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. ...если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года. Даже при сумме ущерба свыше 45 млн рублей ИП легко может избежать наказания уже через 24 месяца... Поэтому предлагаем уравнять ответственность за уход от налогов", - заявила Леоненко.
Замглавы СК РФ также напомнила, что сейчас ФНС направляет материал следователю, только если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. Но в Следственном комитете полагают, что это слишком долго, так как за это время злоумышленники могут уничтожить документацию и вывести имущество. Отсюда еще одна инициатива. Как только налоговые органы вскрыли преступную схему, когда определили сумму ущерба, ждать просто нет смысла, - полагают в ведомстве.
При этом Леоненко отметила, что порой уход от налогов признают крайней мерой. "Например, для организаций, задействованных в сфере коммунальных услуг, общественного транспорта. Или тех, которые занимаются опасными производствами, и их нельзя останавливать из-за неуплаты налогов", - заявила заместитель председателя СК РФ.
"В любом случае главное, как мы уже говорили, — не наказать человека, а возместить ущерб и не допустить подобного в будущем", - подытожила Леоненко.