Происшествия

сегодня, 20:26

В центре Липецка во время движения загорелся автомобиль «Мазда»

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#пожар #МЧС
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Происшествие попало на запись камеры наблюдения.

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Пожар возник на проезжей части по улице Гагарина, 15. Из-под капота автомобиля  повалил дым, в салоне запахло гарью, поэтому водитель остановился и вызвал пожарных.

- Отделение пожарной части приехало на место быстро, это позволило избежать серьёзных повреждений автомобиля, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. – Жертв и пострадавших нет.

Возгорание попало на запись камеры наблюдения.
3 1376
#пожар #МЧС
3

Комментарии (3)

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вальяжный автогаражевладелец

15 минут назад
добро пожаловать на парковку на городской магистрали
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Перри Мейсон

56 минут назад
Кришталь?
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Непонятно

сегодня, 20:43
Это опять пироманы или снова вандалы?
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