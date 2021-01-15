В центре Липецка во время движения загорелся автомобиль «Мазда»

Происшествие попало на запись камеры наблюдения.

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Пожар возник на проезжей части по улице Гагарина, 15. Из-под капота автомобиля повалил дым, в салоне запахло гарью, поэтому водитель остановился и вызвал пожарных.



- Отделение пожарной части приехало на место быстро, это позволило избежать серьёзных повреждений автомобиля, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. – Жертв и пострадавших нет.



Возгорание попало на запись камеры наблюдения.

