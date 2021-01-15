Общество
53 минуты назад
Легковушка въехала в кроссовер в центре Липецка
По улице Интернациональная затруднено движение
Сугробы и заставленные обочины вдоль всей проезжей части улицы Интернациональная серьёзно затрудняют движение.
В данный момент движение и вовсе практически встало из-за аварии. В пытающийся объехать автомобиль на обочине кроссовер въехала отечественная легковушка.
В данный момент движение и вовсе практически встало из-за аварии. В пытающийся объехать автомобиль на обочине кроссовер въехала отечественная легковушка.
весёлый
ДДД
Просто
Михаил
я
Добыковались