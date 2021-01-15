Общество

53 минуты назад

Легковушка въехала в кроссовер в центре Липецка

6 1216
#ДТП
1
Легковушка въехала в кроссовер в центре Липецка

По улице Интернациональная затруднено движение

Сугробы и заставленные обочины вдоль всей проезжей части улицы Интернациональная серьёзно затрудняют движение. 

В данный момент движение и вовсе практически встало из-за аварии. В пытающийся объехать автомобиль на обочине кроссовер въехала отечественная легковушка.
6 1216
#ДТП
1

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

весёлый

3 минуты назад
Конкуренты
ответить

ДДД

7 минут назад
Ма-ла-цы! затруднили движение
ответить

Просто

28 минут назад
Михаил, у Вас неправильное фото, чувак на кроссовке затупил на ровном месте
ответить

Михаил

34 минуты назад
Чёрным по - белому написано ясно же. ВАЗ на обочине, Автомобиль его объезжал. Смотрите внимательнее
ответить

я

38 минут назад
да и легковушка на своей полосе
ответить

Добыковались

40 минут назад
На фото достаточно места на дороге.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке составили два протокола за снежные валы на дорогах
#благоустройство #дорога
4
В Липецке составили два протокола за снежные валы на дорогах

37 минут назад

Общество
Леонид Милованов: «Я зашел за ту черту, которая называется жизнь»
#коронавирус #врачи #Леонид Милованов
3
Леонид Милованов: «Я зашел за ту черту, которая называется жизнь»

сегодня, 14:31

Общество
Коммунальные службы продолжают расчищать липецкие дворы от снега
#снегопад
5
Коммунальные службы продолжают расчищать липецкие дворы от снега

сегодня, 14:27

Общество
В Липецке пытались доставить 15 мобильных телефонов в колонию
#УФСИН
В Липецке пытались доставить 15 мобильных телефонов в колонию

сегодня, 14:25

Общество
Сельского жителя обязали заплатить транспортный налог за давно проданную машину
#налоги
13
Сельского жителя обязали заплатить транспортный налог за давно проданную машину

сегодня, 14:24

Общество
Первым районом реновации в Липецке станет Левобережье
#реновация #жилье #строительство
8
Первым районом реновации в Липецке станет Левобережье

сегодня, 14:10

Общество