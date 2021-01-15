Сельского жителя обязали заплатить транспортный налог за давно проданную машину

Разобравшись в ситуации, налоговики сняли претензию.

В редакцию GOROD48 обратился житель Хлевенского района и сообщил, что вот уже второй год подряд его обязывают платить транспортный налог за проданный еще в 2017 году микроавтобус.- В первый раз я просто оплатил квитанцию. Автоматически. А через год снова получил извещение о необходимости уплаты транспортного налога. При этом в районную налоговую инспекцию я предоставил документ их полиции о продаже мной в 2017 году автомобиля. Что мне теперь делать? - спрашивает мужчина.Вопрос сельского жителя мы переадресовали в УФНС по Липецкой области.Через всего два дня руководитель отдела по связям со СМИ ведомства Элеонора Орехова сообщила, что проблема решена:- Мы взыскиваем налоги, исходя из существующей базы данных. В электронной базе Павел Васильевич, как оказалось, до сих пор числится владельцем микроавтобуса. Поэтому нашей ошибки в начислении транспортного налога нет. Но ему не стоит уже ни о чем беспокоится: мы оповестим управление ГИБДД УМВД РФ по Липецкой области о том, что им нужно внести соответствующее изменение в базу данных, исключив из нее этого человека. Другими словами, никакой задолженности перед государством об уплате транспортного налога у него нет.