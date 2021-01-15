Общество

сегодня, 14:24

Сельского жителя обязали заплатить транспортный налог за давно проданную машину

13 1440
#налоги
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Сельского жителя обязали заплатить транспортный налог за давно проданную машину

Разобравшись в ситуации, налоговики сняли претензию.

В редакцию GOROD48 обратился житель Хлевенского района и сообщил, что вот уже второй год подряд его обязывают платить транспортный налог за проданный еще в 2017 году микроавтобус.

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- В первый раз я просто оплатил квитанцию. Автоматически. А через год снова получил извещение о необходимости уплаты транспортного налога. При этом в районную налоговую инспекцию я предоставил документ их полиции о продаже мной в 2017 году автомобиля. Что мне теперь делать? - спрашивает мужчина.

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Вопрос сельского жителя мы переадресовали в УФНС по Липецкой области.

Через всего два дня руководитель отдела по связям со СМИ ведомства Элеонора Орехова сообщила, что проблема решена:

- Мы взыскиваем налоги, исходя из существующей базы данных. В электронной базе Павел Васильевич, как оказалось, до сих пор числится владельцем микроавтобуса. Поэтому нашей ошибки в начислении транспортного налога нет. Но ему не стоит уже ни о чем беспокоится: мы оповестим управление ГИБДД УМВД РФ по Липецкой области о том, что им нужно внести соответствующее изменение в базу данных, исключив из нее этого человека. Другими словами, никакой задолженности перед государством об уплате транспортного налога у него нет.
13 1440
#налоги
1

Комментарии (13)

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налоговая

13 минут назад
такое может, что фокусники отдыхают!
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гость

14 минут назад
Надо писать у них заявление на возврат излишне уплаченного налога. Вернут, но только за 3 последних года.
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ять

17 минут назад
Гражданин продаёт по договору купли-продажи авто другому гражданину в этом же городе. Всё официально и зарегистрировано в ГИБДД. Покупатель ставит купленное авто на учёт на своё имя, получает новый регистрационные знаки и исправно платит транспортный налог. Но в ГИБДД авто продолжает числиться ещё и за старым владельцем. Вопрос к разработчику программ для ГИБДД: как одна и таже машина одинаковой модели и цвета, того же года выпуска, одинаковых номеров кузова и двигателя может находиться в одной цифровой базе данных дважды? Программа просто должна была показать "красным" и не принять новую регистрацию без аннулирования предыдущей. А теперь главный вопрос: как при таком бардаке ГИБДД может отслеживать постановку на учёт краденных авто??
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Маруся

18 минут назад
Моему отцу пришёл транспортный налог за машину, проданную в 2010 году. При этом ни одного года не приходило, а в 2020 пришло
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Александр

20 минут назад
Я за 3 года заплатил за машину которую продал в 2013 году и лично снял её с учёта. А оказалось что я снял её только в 2019.
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Эх

35 минут назад
А сколько таких которые автоматом платят....
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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

37 минут назад
Бродяга, а вот если умер пенсионер, то начисление пенсии сразу прекращается. А если что-то кто продал, то полно случаев, когда начисляются налоги. И почему эти "ошибки" в базах только в одну сторону? )))
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Кондратий

37 минут назад
Одни государевы люди (ГИБДД) не могут и/или не хотят договориться с другими государевыми людьми (ФНС), а дураком представляют простого холопа. Со всех телевизоров, радио, компьютеров и утюгов президент и премьер все говорилки проговорили о цифровой экономике, а такая простая вешь как стыковка баз данных двух федеральных ведомств оказалась непосильной проблемой. И это не единичный случай: на себе испытал подобные ляпы этих ведомств.
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У мужика не задолженности

45 минут назад
Перед государством, а у налоговой должна быть задолженность перед мужиком. Он ведь оплатил предыдущую квитанцию машинально. Чейта они про себя молчат?
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Житель

48 минут назад
У меня наверно у каждого второго знакомого такая фигня, по 5 лет шлют на то, что было продано по всем правилам. Налоговая футболит в гибдд, гибдд в налоговую обратно, валят друг на друга, замкнутый круг. А меж тем по тихой грусти долги попадают в фссп и автоматом с карты списываются. Вот так то.
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