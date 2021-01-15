Происшествия

сегодня, 08:29

На трассе «Дон» перевернулся «ЗАЗ», пострадал 21-летний парень

678
#авария
2
На трассе «Дон» перевернулся «ЗАЗ», пострадал 21-летний парень

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 14 января в Становлянском районе на трассе «Дон» 41-летний водитель автомобиля «ЗАЗ» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. В аварии пострадал 21-летний пассажир автомобиля – его доставили в больницу.

Предварительной причиной аварии стало несоответствие скорости конкретным условиям движения.

14 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3881 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли семерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 44.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3520 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксировано 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

Фото ГИБДД по Липецкой области.
678
#авария
2

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке задержан угонщик, укравший машину, чтобы съездить к маме
#угон
В Липецке задержан угонщик, укравший машину, чтобы съездить к маме

8 минут назад

Происшествия
СК начал доследственную проверку по факту получения двумя липчанами ожогов в результате порыва тепло...
#ожоги #коммунальная авария
40
СК начал доследственную проверку по факту получения двумя липчанами ожогов в результате порыва тепло...

вчера, 14:17

Происшествия
Оба пострадавших на улице Стаханова находятся в реанимации
#коммунальная авария
60
Оба пострадавших на улице Стаханова находятся в реанимации

вчера, 14:12

Происшествия
На улице Стаханова в яму с кипятком упала 19-летняя девушка
#коммунальная авария
98
На улице Стаханова в яму с кипятком упала 19-летняя девушка

вчера, 13:03

Происшествия
Житель Усмани получил предоплату за забор и исчез
#мошенничество
1
Житель Усмани получил предоплату за забор и исчез

вчера, 12:52

Происшествия
33-летний липчанин поджег машину, чтобы отомстить за друга
#поджог
33-летний липчанин поджег машину, чтобы отомстить за друга

вчера, 11:58

Происшествия