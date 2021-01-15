Происшествия
сегодня, 08:29
На трассе «Дон» перевернулся «ЗАЗ», пострадал 21-летний парень
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 14 января в Становлянском районе на трассе «Дон» 41-летний водитель автомобиля «ЗАЗ» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. В аварии пострадал 21-летний пассажир автомобиля – его доставили в больницу.
Предварительной причиной аварии стало несоответствие скорости конкретным условиям движения.
14 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3881 нарушение ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли семерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 44.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3520 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
Также зафиксировано 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Фото ГИБДД по Липецкой области.
Предварительной причиной аварии стало несоответствие скорости конкретным условиям движения.
14 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3881 нарушение ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли семерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 44.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3520 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
Также зафиксировано 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Фото ГИБДД по Липецкой области.
678