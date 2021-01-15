На трассе «Дон» перевернулся «ЗАЗ», пострадал 21-летний парень

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 14 января в Становлянском районе на трассе «Дон» 41-летний водитель автомобиля «ЗАЗ» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. В аварии пострадал 21-летний пассажир автомобиля – его доставили в больницу.



Предварительной причиной аварии стало несоответствие скорости конкретным условиям движения.



14 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3881 нарушение ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли семерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 44.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3520 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



Также зафиксировано 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



Фото ГИБДД по Липецкой области.

