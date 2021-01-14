Липецк принял первые рейсы из Казани и Минвод

Снегопад не помешал планам по запуску новых маршрутов перелётов.

Липецкий аэропорт принял первые авиарейсы «Казань – Липецк» и «Минеральные воды – Липецк», сообщили GOROD48 в администрации Липецкой области.



- Самолёт из столицы Татарстана прибыл в воздушную гавань Липецкой области 13 января с 17 пассажирами на борту, а 10 человек улетели в Казань. По словам первых в истории региона пассажиров рейса, они рады, что смогут всего за два часа добраться до республики по деловой или туристической поездке, - рассказали в региональной администрации. - Рейс из Минвод и обратно состоялся сегодня. Трое человек прилетело, еще семеро – в 21:00 уже будут на юге России.



- В администрации региона уточнили, что обрушившийся на Липецкую область снегопад не нарушил работу аэропорта, а безопасность на взлетной полосе была обеспечена своевременной очисткой спецслужбами.



Воздушное сообщение с Казанью будут осуществляться по средам и воскресеньям авиакомпанией, цена билета - от 2 674 рублей. Самолеты из Минвод в Липецк и обратно станут летать по четвергам и воскресеньям. Перелет - от 3 140 рублей.