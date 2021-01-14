Общество

34 минуты назад

Липецк принял первые рейсы из Казани и Минвод

330
#аэропорт #перелет
Липецк принял первые рейсы из Казани и Минвод

Снегопад не помешал планам по запуску новых маршрутов перелётов.

Липецкий аэропорт принял первые авиарейсы «Казань – Липецк» и «Минеральные воды – Липецк», сообщили GOROD48 в администрации Липецкой области.

- Самолёт из столицы Татарстана прибыл в воздушную гавань Липецкой области 13 января с 17 пассажирами на борту, а 10 человек улетели в Казань. По словам первых в истории региона пассажиров рейса, они рады, что смогут всего за два часа добраться до республики по деловой или туристической поездке, - рассказали в региональной администрации. - Рейс из Минвод и обратно состоялся сегодня. Трое человек прилетело, еще семеро – в 21:00 уже будут на юге России.

- В администрации региона уточнили, что обрушившийся на Липецкую область снегопад не нарушил работу аэропорта, а безопасность на взлетной полосе была обеспечена своевременной очисткой спецслужбами.

Воздушное сообщение с Казанью будут осуществляться по средам и воскресеньям авиакомпанией, цена билета - от 2 674 рублей. Самолеты из Минвод в Липецк и обратно станут летать по четвергам и воскресеньям. Перелет - от 3 140 рублей.
330
#аэропорт #перелет

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Коммунальная авария на улице Стаханова устранена
#коммунальная авария
22
Коммунальная авария на улице Стаханова устранена

сегодня, 18:44

Общество
Липчане – на 30-м месте по ожидаемой продолжительности жизни
#продолжительность жизни #демография
18
Липчане – на 30-м месте по ожидаемой продолжительности жизни

сегодня, 17:06

Общество
Полтора десятка улиц Липецка останутся без света
#отключения
5
Полтора десятка улиц Липецка останутся без света

сегодня, 17:01

Общество
Добринский ветеран войны отметил 103-й день рождения
#долгожители
7
Добринский ветеран войны отметил 103-й день рождения

сегодня, 16:58

Общество
Липецкий филиал ПАО «Квадра» восстановил подачу тепла
#коммунальная авария
41
Липецкий филиал ПАО «Квадра» восстановил подачу тепла

сегодня, 16:24

Общество
В отключенные из-за аварии дома начинают пуск отопления
#коммунальная авария
13
В отключенные из-за аварии дома начинают пуск отопления

сегодня, 15:50

Общество