Липчане – на 30-м месте по ожидаемой продолжительности жизни

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Липецкой области в 2019 году составила 73,34 года – такой же, как и в целом по России, сообщает Росстат.





Среди остальных регионов Липецкая область оказалась на 30-м месте по этому показателю и шестой среди регионов Центрального Федерального округа. За год ожидаемая продолжительность жизни выросла в регионе на 0,72 года, а за 20 лет – на 6,04 года.



Самой высокой ожидаемая продолжительность жизни оказалась в Ингушетии – 83,4 года, эта республика оказалась единственной, которая пересекла отметку в 80 лет. Второе место занял Дагестан (79,1 года), на третьем оказалась Москва с 78,36 года. Антилидерами оказалисьТыва (67,57 года), Еврейская автономная область (68,08 года) и Чукотский автономный округ (68,09 года), всего в России оказалось восемь регионов, где ожидаемая продолжительность жизни была меньше 70 лет.



Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – это среднее количество лет предстоящей жизни человека из поколения родившихся в данном году при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого проводили вычисления.



Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России в 2020 году могла составить в соответствии со средним вариантом прогноза Росстата, 73,87 года. При развитии ситуации по оптимистическому сценарию она должна была вырасти до 74,34 года, по пессимистическому - 73,4 года. Однако прогноз был представлен в марте 2020 года, до начала пандемии, возможно, он будет скорректирован по итогам 2020 года.

