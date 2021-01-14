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Липчане – на 30-м месте по ожидаемой продолжительности жизни

12 615
#продолжительность жизни #демография
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Липчане – на 30-м месте по ожидаемой продолжительности жизни

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Липецкой области в 2019 году составила 73,34 года – такой же, как и в целом по России, сообщает Росстат.  

Среди остальных регионов Липецкая область оказалась на 30-м месте по этому показателю и шестой среди регионов Центрального Федерального округа. За год ожидаемая продолжительность жизни выросла в регионе на 0,72 года, а за 20 лет – на 6,04 года.  

Самой высокой ожидаемая продолжительность жизни оказалась в Ингушетии – 83,4 года, эта республика оказалась единственной, которая пересекла отметку в 80 лет. Второе место занял Дагестан (79,1 года), на третьем оказалась Москва с 78,36 года. Антилидерами оказалисьТыва (67,57 года), Еврейская автономная область (68,08 года) и Чукотский автономный округ (68,09 года), всего в России оказалось восемь регионов, где ожидаемая продолжительность жизни была меньше 70 лет.  

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – это среднее количество лет предстоящей жизни человека из поколения родившихся в данном году при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого проводили вычисления. 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России в 2020 году могла составить в соответствии со средним вариантом прогноза Росстата, 73,87 года. При развитии ситуации по оптимистическому сценарию она должна была вырасти до 74,34 года, по пессимистическому - 73,4 года. Однако прогноз был представлен в марте 2020 года, до начала пандемии, возможно, он будет скорректирован по итогам 2020 года.  
12 615
#продолжительность жизни #демография
1

Комментарии (12)

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А вдоль дорог мертвый с косами стоят и тишина

8 минут назад
Брехня..
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Наблюдательный

17 минут назад
В 2020 году сахар подорожал на 64,5%. Подсолнечное масло — на 26%. Крупы и бобовые — на 20,1%. Фрукты и овощи — на 17,4%. Яйца только за последний месяц года — на 13,2%. Пенсии повысили на 6,3%. Инфляция по данным ЦБ составила 4,9%.
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житель

19 минут назад
еще пара пандемий и усе.
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мальчиш-плохиш

37 минут назад
С такой ожидаемой продолжительностью надо пенсионный возраст поднимать хотя бы до 73 лет.Ну или чуть больше.\не дай бог накаркаю\
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Сентябрь

41 минуту назад
А всё-таки, надеюсь в сентябре мы сделаем неправильный выбор.
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Владимир

43 минуты назад
Варавва, подопытных в России 99 процентов, и только 1 процент избранных
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Дафна

45 минут назад
А по смертности на каком? В первой пятёрке?
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А всё-таки

46 минут назад
Правильный выбор сделали 18 марта !.
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Варавва

47 минут назад
Липчанин, тебя другие страны беспокоят, когда в "доме" смертность и бедность как в Африке? просто у тебя "дома" видимо все таки нет, или Родину любить можно по разному?
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Перри Мейсон

53 минуты назад
Липчанин, это тебе Киселев сказал?)))
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