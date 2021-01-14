В мире
сегодня, 12:22
ВОЗ прогнозирует тяжелый год из-за пандемии
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Ситуация может быть сложнее, чем в 2020 году.
Второй год пандемии коронавируса может стать более тяжелым, чем первый. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в ходе трансляции ВОЗ в Facebook, пишут «Ведомости».
- Мы вступаем во второй год [пандемии], и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения [коронавируса], - констатировал Майкл Райан.
Райан обратил внимание на тот факт, что поступившие в ВОЗ за последние две недели сведения говорят о том, что заболеваемость "вновь достигла пика", уточняет ТАСС. На Северную и Южную Америку приходится более половины всех заболевших в мире за семь дней, а на регион Европы - более трети. Рост заболеваемости зарегистрирован также в Западно-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточном Средиземноморье.
В Северном полушарии наблюдается пандемический "идеальный шторм", подчеркнул Райан, отметив "комбинацию факторов, приведших к усилению передачи инфекции во многих странах". Это, в частности, скопление людей внутри помещений в условиях холодного сезона. Кроме того, в некоторых государствах, включая Великобританию и Ирландию, циркулируют новые штаммы коронавируса, которые, "безусловно, способствуют передаче" инфекции. Таким образом, сейчас действуют те же "драйверы" распространения вируса, что и в прошлом году, но к ним добавились новые, констатировал директор ВОЗ.
Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что в 2021 году мир не сможет достичь коллективной иммунизации, напоминает «Лента». При этом специалист отметила, что со временем вакцины от коронавируса поступят во все страны. По словам Сваминатан, год назад никто не мог представить, что в мире появится сразу несколько вакцин. Несмотря на это, меры против коронавируса необходимо соблюдать как минимум до конца года, заключила она.
По данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом во всем мире превысило 90 миллионов, почти два миллиона человек скончались. За минувшие сутки в мире выявили 546 016 новых случаев COVID-19 и 9884 летальных исхода.
- Мы вступаем во второй год [пандемии], и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения [коронавируса], - констатировал Майкл Райан.
Райан обратил внимание на тот факт, что поступившие в ВОЗ за последние две недели сведения говорят о том, что заболеваемость "вновь достигла пика", уточняет ТАСС. На Северную и Южную Америку приходится более половины всех заболевших в мире за семь дней, а на регион Европы - более трети. Рост заболеваемости зарегистрирован также в Западно-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточном Средиземноморье.
В Северном полушарии наблюдается пандемический "идеальный шторм", подчеркнул Райан, отметив "комбинацию факторов, приведших к усилению передачи инфекции во многих странах". Это, в частности, скопление людей внутри помещений в условиях холодного сезона. Кроме того, в некоторых государствах, включая Великобританию и Ирландию, циркулируют новые штаммы коронавируса, которые, "безусловно, способствуют передаче" инфекции. Таким образом, сейчас действуют те же "драйверы" распространения вируса, что и в прошлом году, но к ним добавились новые, констатировал директор ВОЗ.
Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что в 2021 году мир не сможет достичь коллективной иммунизации, напоминает «Лента». При этом специалист отметила, что со временем вакцины от коронавируса поступят во все страны. По словам Сваминатан, год назад никто не мог представить, что в мире появится сразу несколько вакцин. Несмотря на это, меры против коронавируса необходимо соблюдать как минимум до конца года, заключила она.
По данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом во всем мире превысило 90 миллионов, почти два миллиона человек скончались. За минувшие сутки в мире выявили 546 016 новых случаев COVID-19 и 9884 летальных исхода.
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