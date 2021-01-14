Происшествия

13 минут назад

33-летний липчанин поджег машину, чтобы отомстить за друга

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#поджог
33-летний липчанин поджег машину, чтобы отомстить за друга

Полицейские задержали поджигателя «BMW».

7 января в Липецке на парковке у частного дома сгорел автомобиль «BMW-530». 49-летний владелец машины обратился в полицию с заявлением о поджоге. Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого в поджоге. Им оказался 33-летний липчанин. 

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- Мужчина пояснил, что 7 января находился  в гостях у знакомого, который является соседом владельца. В ходе совместного распития спиртных напитков знакомый рассказал задержанному о давнем конфликте с соседом. Тогда гость решил отомстить за товарища и поджечь автомобиль обидчика, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

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Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.
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#поджог

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