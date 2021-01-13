В России

22 минуты назад

Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса

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Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил с 18 января перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса.

О готовности к переходу РФ к более широкой вакцинации населения с 18 января заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ответ на просьбу президента РФ Владимира Путина уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения. Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить Ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе-феврале и так далее", - заявила Голикова в среду на совещании президента РФ с членами правительства. Она также отметила, что будут проведены дополнительные консультации с регионами.

Вакцинация продолжается в России уже больше месяца. Так, прививочная кампания стартовала в России 5 декабря. В первую очередь вакцинировать решили учителей и медицинских работников.

Прививку делают российским препаратом «Спутник V», который стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе платформы вектора аденовируса человека. В конце декабря Минздрав России одобрил применение «Спутника V» для вакцинации людей старше 60 лет.

Президент назвал российский препарат «Спутник V» лучшим в мире, однако отметил, что нужно понять, как он будет действовать в условиях множества штаммов.
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