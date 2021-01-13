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57 минут назад
В Красногорске обокрали дом вице-президента ОКР
Злоумышленники украли $600 тысяч и ювелирные украшения
Неизвестные в Красногорске обокрали дом президента Федерации современного пятиборья России, миллиардера Вячеслава Аминова, который уехал с семьей на Мальдивы. Злоумышленники похитили $600 тыс. и ювелирные изделия. Об этом сообщает Лента.ру.
После возвращения из отпуска хозяин проверил сейф, спрятанный в шкафу в ванной комнате, но его не оказалось на месте.
В момент ограбления в доме находился обслуживающий персонал: горничная, повар, няня, трое охранников и разнорабочие. Все они имели возможность совершить хищение. Территория особняка с прилегающим земельным участком обнесена трехметровым забором и оборудована системой видеонаблюдения.
Общая сумма ущерба устанавливается, возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".
После возвращения из отпуска хозяин проверил сейф, спрятанный в шкафу в ванной комнате, но его не оказалось на месте.
В момент ограбления в доме находился обслуживающий персонал: горничная, повар, няня, трое охранников и разнорабочие. Все они имели возможность совершить хищение. Территория особняка с прилегающим земельным участком обнесена трехметровым забором и оборудована системой видеонаблюдения.
Общая сумма ущерба устанавливается, возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".