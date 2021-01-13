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Навальный заявил о своем возвращении в Россию
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Алексей Навальный объявил, что купил билет на рейс авиакомпании «Победа» и вернется из Германии в Россию 17 января.
Алексей Навальный заявил о своем возвращении в Россию 17 января. Об этом он рассказал в своем видеообращении на странице в Инстаграм.
"Я купил билеты домой. Так что в воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву рейсом "Победы", - сказал Навальный. Также он утверждает, что его пытались убить, но несмотря на это, он вернется на родину.
Алексей Навальный попал в больницу в Омске еще 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию, где он прошел курс реабилитации.
А уже в Германии немецкие власти со ссылкой на военных медиков заявили, что его якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В России ответили, что Германия не информировала Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что наша страна ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила немецкому правительству три запроса о правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным, но ответы на них не получены.
Еще 20 августа правоохранительные органы начали свои проверки и расследование, - передает РИА Новости.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
В декабре официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, что в отношении Навального возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что из 588 миллионов рублей, собранных в виде пожертвования для нужд ряда некоммерческих организаций, Навальный, как фактический их руководитель, потратил более 356 миллионов рублей на личные цели.
До этого пресс-служба УФСИН по Москве заявила, что Навальный уклоняется от назначенного ему судом контроля, ему и его адвокату направлено уведомление о необходимости явки в инспекцию, в случае игнорирования в суд может быть отправлен запрос об отмене условного приговора.
У Алексея Навального есть две условные судимости. Первая связана с делом "Кировлеса" и растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.
"Я купил билеты домой. Так что в воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву рейсом "Победы", - сказал Навальный. Также он утверждает, что его пытались убить, но несмотря на это, он вернется на родину.
Алексей Навальный попал в больницу в Омске еще 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию, где он прошел курс реабилитации.
А уже в Германии немецкие власти со ссылкой на военных медиков заявили, что его якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В России ответили, что Германия не информировала Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что наша страна ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила немецкому правительству три запроса о правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным, но ответы на них не получены.
Еще 20 августа правоохранительные органы начали свои проверки и расследование, - передает РИА Новости.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
В декабре официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, что в отношении Навального возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что из 588 миллионов рублей, собранных в виде пожертвования для нужд ряда некоммерческих организаций, Навальный, как фактический их руководитель, потратил более 356 миллионов рублей на личные цели.
До этого пресс-служба УФСИН по Москве заявила, что Навальный уклоняется от назначенного ему судом контроля, ему и его адвокату направлено уведомление о необходимости явки в инспекцию, в случае игнорирования в суд может быть отправлен запрос об отмене условного приговора.
У Алексея Навального есть две условные судимости. Первая связана с делом "Кировлеса" и растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.
124