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В Москве полицейские застрелили напавшего на них мужчину
Мужчина набросился на них с ножом
Мужчина в неадекватном состоянии с ножом напал на полицейских, которые приехали по вызову в квартиру в Москве, и был застрелен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.
По версии следствия, сотрудники полиции по вызову бригады скорой помощи прибыли в квартиру дома по Гурьевскому проезду в Москве, где мужчина в неадекватном состоянии вел себя агрессивно по отношению к медицинскому персоналу и соседям, на предупреждения не реагировал. При виде прибывших полицейских мужчина продолжил вести себя агрессивно и попытался напасть на них, держа в руке нож, которым перед этим ранил себя.
Сотрудники полиции произвели предупредительный выстрел, после чего было применено табельное оружие. Нападавший скончался на месте от полученного ранения.
По версии следствия, сотрудники полиции по вызову бригады скорой помощи прибыли в квартиру дома по Гурьевскому проезду в Москве, где мужчина в неадекватном состоянии вел себя агрессивно по отношению к медицинскому персоналу и соседям, на предупреждения не реагировал. При виде прибывших полицейских мужчина продолжил вести себя агрессивно и попытался напасть на них, держа в руке нож, которым перед этим ранил себя.
Сотрудники полиции произвели предупредительный выстрел, после чего было применено табельное оружие. Нападавший скончался на месте от полученного ранения.