В России

сегодня, 14:32

В Москве полицейские застрелили напавшего на них мужчину

159
В Москве полицейские застрелили напавшего на них мужчину

Мужчина набросился на них с ножом

Мужчина в неадекватном состоянии с ножом напал на полицейских, которые приехали по вызову в квартиру в Москве, и был застрелен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

По версии следствия, сотрудники полиции по вызову бригады скорой помощи прибыли в квартиру дома по Гурьевскому проезду в Москве, где мужчина в неадекватном состоянии вел себя агрессивно по отношению к медицинскому персоналу и соседям, на предупреждения не реагировал. При виде прибывших полицейских мужчина продолжил вести себя агрессивно и попытался напасть на них, держа в руке нож, которым перед этим ранил себя.

Сотрудники полиции произвели предупредительный выстрел, после чего было применено табельное оружие. Нападавший скончался на месте от полученного ранения.
159

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса
Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса

22 минуты назад

В России
В Красногорске обокрали дом вице-президента ОКР
В Красногорске обокрали дом вице-президента ОКР

57 минут назад

В России
Навальный заявил о своем возвращении в Россию
#Навальный
Навальный заявил о своем возвращении в Россию

сегодня, 15:14

В России
В Петербурге мужчина похитил археологические находки на сумму 5 млн рублей
В Петербурге мужчина похитил археологические находки на сумму 5 млн рублей

сегодня, 13:58

В России
Банки не хотят раскрывать клиентам причины отказа в кредитах
#банк #кредит
Банки не хотят раскрывать клиентам причины отказа в кредитах

сегодня, 12:46

В России
Президент Армении госпитализирован с коронавирусом
Президент Армении госпитализирован с коронавирусом

сегодня, 11:43

В России