Происшествия
сегодня, 13:23
Полиция возбудила уголовное дело в отношении «человека с покрышкой»
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Осенью 2020 года мужчина разбил несколько автомобилей и разгромил офис.
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В отношении подозреваемого в погроме офиса и повреждении нескольких автомобилей возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»), сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
В дежурную часть ОП № 8 УМВД России по Липецку 1 ноября в 01:20 поступила информация о том, что молодой человек повредил несколько автомобилей, сломал шлагбаум и разбил стекла в офисе по улице Кузнечной.
Рядом с офисом полицейские задержали пьяного 30-летнего мужчину. По версии следствия, он разбил и помочился на «Ниву» и повредил два автомобиля «Мерседес». Затем металлической трубой разбил окна и входную дверь офиса, расположенного по улице Кузнечной. В помещении он стал крушить все, что попадалось на его пути.
По части 1 статье 167 УК РФ подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
В дежурную часть ОП № 8 УМВД России по Липецку 1 ноября в 01:20 поступила информация о том, что молодой человек повредил несколько автомобилей, сломал шлагбаум и разбил стекла в офисе по улице Кузнечной.
Рядом с офисом полицейские задержали пьяного 30-летнего мужчину. По версии следствия, он разбил и помочился на «Ниву» и повредил два автомобиля «Мерседес». Затем металлической трубой разбил окна и входную дверь офиса, расположенного по улице Кузнечной. В помещении он стал крушить все, что попадалось на его пути.
По части 1 статье 167 УК РФ подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
4 1303
Акакий
Это был
это не точно
эстет