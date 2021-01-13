Происшествия

сегодня, 13:23

Полиция возбудила уголовное дело в отношении «человека с покрышкой»

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#хулиганство #погром
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Осенью 2020 года мужчина разбил несколько автомобилей и разгромил офис.

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В отношении подозреваемого в погроме офиса и повреждении нескольких автомобилей возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»), сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

В дежурную часть ОП № 8 УМВД России по Липецку 1 ноября в 01:20 поступила информация о том, что молодой человек повредил несколько автомобилей, сломал шлагбаум и разбил стекла в офисе по улице Кузнечной.

Рядом с офисом полицейские задержали пьяного 30-летнего мужчину. По версии следствия, он  разбил и помочился на «Ниву» и повредил два автомобиля «Мерседес». Затем металлической трубой разбил окна и входную дверь офиса, расположенного по улице Кузнечной. В помещении он стал крушить все, что попадалось на его пути.

По части 1 статье 167 УК РФ подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
4 1303
#хулиганство #погром
1

Комментарии (4)

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Акакий

17 минут назад
На безлюдной дороге стою В волосах моих мечется ветер В тьму пущаю тугую струю я на "ниву в бриллиантовом свете. Прошивает алмазная нить Покрывало офисной ночи. Одиноко мне,хочется выть... ...и струя все короче, короче...
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Это был

20 минут назад
Профессор Мариарти
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это не точно

39 минут назад
Человек с бульвара и резиной
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эстет

сегодня, 13:30
Покрышечный рыцарь.
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