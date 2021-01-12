Самая известная липецкая волейболистка не стала играть против родной команды

«Липецк» дал бой на берегах Невы, но увы…

Не лучшим образом складывается начало года для липецких волейболисток. Сегодня наша команда дала бой на выезде «Ленинградке», имела возможность выиграть матч, но в итоге уступила на тай-брейке.

В составе команды с берегов Невы на площадку не вышла одна из самых известных воспитанниц липецкого волейбола – 35-летняя Заслуженный мастер спорта и двукратная чемпионка мира связующая Светлана Крючкова. В «Ленинградке» она является играющим тренером, но встречу пропустила из-за травмы. Зато вторая «связка» Наталья Някина внесла свой вклад в победу над бывшим клубом – ещё в прошлом сезоне Наталья помогала «Липецку» выйти в Суперлигу.





Светлана Крючкова сейчас выступает за «Ленинградку», но сегодняшнюю встречу пропустила

Фото ВК «Ленинградка»

В турнирной таблице волейболистки из «города трёх революций» шли на четвертом месте и опережали липчанок всего на два очка. Равенство в классе команд подтвердила и первая партия: липчанки незначительно вырывались вперёд – 7:5, 10:8, но затем счёт сравнялся – 18:18, 23:23. На «тянучке» чуть больше повезло «Ленинградке», которая выиграла сет – 27:25.

Зато потом липчанки прочно взяли инициативу в свои руки. Две партии наши девушки уверенно оставили за собой – 25:14 и 25:21. Был близок «Липецк» и к тому, чтобы выиграть четвёртую партию, а с нею и весь матч. Преимущество нашей команды доходило до трёх очков, но на финишную прямую соперницы вновь вышли при равном счёте – 21:21. Ключевыми в партии стали две результативные атаки нападающей сборной Белоруссии Анастасии Гарелик, после которых «Ленинградка» вырвалась вперёд – 23:21.

Итог партии – 25:22 в пользу хозяек, у которых сет-бол реализовала всё та же Гарелик и судьба матча должна была решаться в укороченной пятой партии.

Тай-брейк липчанки начали за упокой, позволив соперницам на подачах Анны Лунёвой завоевать огромную фору – 5:0.

Даже в этой ситуации наша команда продолжала цепляться за малейшие шансы. Разрыв в счёте сократился до 6:4, но затем липчанки ошиблись, а волейболистка хозяек Александра Полякова «зачехлила» атаку Владиславы Коржовой, преимущество хозяек вновь стало угрожающим – 8:4. В дальнейшем чуда не произошло, «Ленинградка» не упустила своего, выиграл сет со счётом – 15:10 и матч – 3:2.

Нельзя не отметить атаку, в которой хозяйки заработали 14-е очко: команды в течение почти полутора минут (!) не давали мячу опуститься на пол, и все же этот длинный и красивый розыгрыш завершился в пользу «Ленинградки».

Самой результативной у «Липецка» по традиции стала Ирина Сазонова, набравшая 24 очка.

Увы, но это уже второе поражение нашей команды в 2021 году. Ранее подопечные Андрея Смирнова не сдюжили в гостях у одного из лидеров – краснодарского «Динамо». Выездная серия «Липецка» продолжится играми в Одинцово 16 января и Минске 22 января.