Стан горячей прокатки НЛМК превысил 30-летний максимум производительности

НЛМК выпустил в 2020 году более 6,51 млн тонн горячего проката, что на 6,2% выше показателя 2019 года. Это максимальный за последние 30 лет объем производства, который близок к абсолютному историческому рекорду 1989 года - 6,55 млн тонн.

Первый в стране широкополосный стан 2000 непрерывной горячей прокатки производительностью 5,8 млн тонн проката в год был пущен на НЛМК в июле 1969 года. В цехе впервые в отечественной металлургии освоили прокатку металла для производства автолиста, судостали, труб большого диаметра и динамной стали. Опыт освоения и эксплуатации этого оборудования использовался при создании подобных станов на других - отечественных и зарубежных- предприятиях.

«Проектная мощность стана все время растет благодаря внедрению новшеств: за 51 год работы их было более 2,5 тысяч. С 2015 года производство горячего проката на НЛМК стабильно превышает 6 млн тонн. Этому способствовала модернизация оборудования участка нагревательных печей, которая позволила увеличить интенсивность прокатки. В цехе активно внедряются цифровые технологии и инструменты производственной системы, реализуются мероприятия операционной эффективности», - сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината.

В ближайших планах прокатчиков - расширение сортамента, освоение производства новых марок высокопрочной стали и улучшение качества продукции. Достичь новые цели поможет реконструкция оборудования нагревательных печей, главных приводов клетей и транспортной линии стана, а также установка новых систем сверхбыстрого охлаждения полосы и технологической смазки.

Фото пресс-службы НЛМК.