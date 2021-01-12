Общество

10 минут назад

На дистанционном обучении в Липецкой области находится 1131 школьник

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#карантин #школа #детский сад
На дистанционном обучении в Липецкой области находится 1131 школьник

Со вчерашнего дня число отдельно закрытых классов выросло с 12 до 18.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 12 января из-за превышения эпидемического порога заболеваемости ОРВИ в двух школах Добринского и Тербунского районов закрыты 18 классов, 233 ученика обучаются дистанционно. А вот в отдельных классах школы в Липецком районе карантин завершился.

По причине ОРВИ по-прежнему полностью закрыты две школы в Задонском районе. Для 898 учеников организовано электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий.

В связи с заболеваемостью дошкольников острыми респираторными вирусными инфекциями закрыт один детский сад в Краснинском районе. 19 воспитанников находятся под присмотром родителей.

Напомним, в соответствии с новыми санитарными правилами об организации образовательного процесса в условиях сохранения угрозы распространения коронавируса во всех образовательных организациях расписание составлено с учетом реализации требования Роспотребнадзора о максимальной разобщенности детей (использование всех возможных входов в школу, смещенный график занятий, кабинетная система). В каждой образовательной организации утвержден план профилактических мероприятий. Непременные условия работы: термометрия 2 раза в день детей и педагогов, обязательное проветривание классов и рекреаций.
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#карантин #школа #детский сад

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