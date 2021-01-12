16 минут назад
Ремонт 270 км областных дорог оценили в 2,1 млрд рублей
Услуги дорожников оплатят из бюджета области по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Дорожные ремонты разбиты на три очереди. Несмотря на то, что ремонты дорог разбиты на этапы, подрядчики будут проводить работы параллельно. Сроки окончания ремонтов — 21 и 29 октября 2021 года. До этой даты подрядчики должны обновить почти 270 км полотна.
В первую очередь включили ремонт 111,981 км полотна. Это дороги:
- Волово-Юрские Дворы-граница Орловской области в Воловском районе,
- Грязи-Коробовка в Грязинском районе,
- Воскресенское-Ивановка-Березовка-Данков в Данковском районе,
- Березовка-Измайловка-Барятино» в Данковском районе,
- Добринка-Верхняя Матренка» в Добринском районе,
- Грязи-Хворостянка-Добринка в Добринском районе,
- Доброе-Мичуринск в Добровском районе,
- Долгоруково-Верхний Ломовец в Долгоруковском районе,
- Долгоруково-Войсковая Казинка в Долгоруковском районе,
- Пажень-Березовка в Елецком районе,
- Полевые Локотцы -Лебяжье-Бабарыкино в Измалковском районе,
- Измалково-Чернава в Измалковском районе.
На вторую очередь запланирован ремонт 76,725 км дорог:
- Липецк-Доброе-Чаплыгин с подъездом к селу Филатовка в Добровском районе,
- Волчье-Каликино в Добровском районе,
- Маяк-Волчье-Крутое-Нижний Воргол-Ключ Жизни в Елецком районе,
- Елец-Талица-Красное в Краснинском районе,
- Васильевка-Николаевка в Краснинском районе,
- Становое-Троекурово-Лебедянь в Краснинском районе,
- Чернолес-Елизаветовка в Становлянском районе.
В рамках третьей очереди подрядчики обновят 70,435 км дорог:
- Белоносовка- Георгиевка-Березнеговатка- примыкание к дороге Добринка-Талицкий Чамлык в Добринском районе,
- Паршиновка-Ровенка-граница Воронежской области с подъездом к селу Алексеевка в Добринском районе,
- Казино - прим к дороге Орел-Тамбов в Задонском районе,
- Подъезд к Лебедяни,
- Каменная Лубна-Грязновка - примыкание к автодороге Липецк-Данков в Лебедянском районе,
- Лев Толстой-Данков в Лев Толстовском районе,
- Подъезд к аэропорту в Липецком районе,
- Варваро-Борки-Новодмитриевка в Липецком районе,
- Хлевное-Тербуны в Тербунском районе,
- Малинино-Круглянка-Вербилово в Хлевенском районе,
- Дмитриевка-граница Грязинского района в Усманском районе,
- Солнцево - Шишкино — примыкание к автодороге Чаплыгин - автомобильная дорога Р22 «Каспий» в Чаплыгинском районе.
Источник финансирования дорожных ремонтов - средства областного бюджета в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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