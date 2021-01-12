Переменчивая погода оставила громкоговорители на улице Советской без питания

Через систему оповещения липчан призывали оставаться дома в первую волну коронавирусной эпидемии.

В Липецке на улице Советской без проводов осталась система оповещения. Их куски болтающиеся на ветвях деревьев, и лежащие на тротуаре можно было наблюдать в минувшие выходные.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, система оповещения населения была установлена на улице Советской несколько лет назад специально для празднования Дня Победы.- Во время новогодних праздников из-за перемены погоды система отключилась от питания, - рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии. - Сотрудники «Липецкгорсвета» обрезали оборванный провод. В ближайшее время его заменят и подключат громкоговорители к питанию, что позволит системе работать без сбоев.Напомним, что из репродукторов системы оповещения в первую волну коронавирусной эпидемии жителей Липецка оповещали об ограничительных мерах. Что вызывало массу нареканий со стороны жителей улицы Советской, которые слушали эти оповещения в течение светового дня.