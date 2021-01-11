Ученый заявил о риске существования российского штамма коронавируса

В России наверняка существует особый штамм коронавируса наподобие того, что был выявлен в Великобритании, но его пока что не обнаружили.





"Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, ЮАР, Бразилии есть свои штаммы. Где работают британцы, там и выделяют штаммы, а чем Россия хуже Британии, она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм", - пояснил Гинцбург.



Он добавил, что у нас секвенируют (определяют первичную аминокислотную и нуклеотидную последовательности) меньшее количество образцов вирусов, чем в Великобритании, поэтому, возможно, пока новый штамм и не обнаружили.



В конце прошлого года стало известно о появлении новой более заразной мутации коронавируса в Великобритании, а позже и в других странах. Многие государства приостановили авиасообщение с Великобританией. Однако ограничения не помогли, поскольку в России выявили Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости о риске возникновения своего уникального штамма вируса на территории РФ."Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, ЮАР, Бразилии есть свои штаммы. Где работают британцы, там и выделяют штаммы, а чем Россия хуже Британии, она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм", - пояснил Гинцбург.Он добавил, что у нас секвенируют (определяют первичную аминокислотную и нуклеотидную последовательности) меньшее количество образцов вирусов, чем в Великобритании, поэтому, возможно, пока новый штамм и не обнаружили.В конце прошлого года стало известно о появлении новой более заразной мутации коронавируса в Великобритании, а позже и в других странах. Многие государства приостановили авиасообщение с Великобританией. Однако ограничения не помогли, поскольку в России выявили первый случай заражения британским штаммом вируса.