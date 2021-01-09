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35 минут назад
Прокурор из Липецка скончался в Тамбовской области
Последнее время Дмитрий Царьков работал заместителем прокурора Тамбовской области.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области, 8 января на 55-м году жизни скончался заместитель прокурора Тамбовской области, почетный работник прокуратуры России Дмитрий Царьков.
Дмитрий Царьков родился в Липецке в 1966 году. После службы в армии в 1987 году поступил в Воронежский государственный университет, окончив который, был принят на службу в органы прокуратуры Липецкой области.
Службу в органах прокуратуры Дмитрий Царьков начал в должности помощника прокурора Октябрьского района города Липецка. С 1997 по 2004 года работал прокурором, а затем старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Липецкой области. С 2004 по 2009 годы занимал должность старшего помощника прокурора Липецкой области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний. С 2009 по 2014 годы – прокурор Правобережного района Липецка. 4 апреля 2014 года приказом Генерального прокурора Российской Федерации был назначен на должность заместителя прокурора Тамбовской области.
- За продолжительный период службы зарекомендовал себя грамотным специалистом и руководителем, требовательным к себе и подчинённым. Его всегда отличала преданность профессии, энтузиазм и отзывчивость, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области. - За личный вклад в укрепление законности неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором области. Коллектив прокуратуры области выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной Царькова Дмитрия Егоровича.
Прощание с Дмитрием Царьковым состоится 9 января 2021 года в 16-00 около Собора Покрова Пресвятой Богородицы по адресу: г. Тамбов, ул. Кронштадская, 5.
Дмитрий Царьков родился в Липецке в 1966 году. После службы в армии в 1987 году поступил в Воронежский государственный университет, окончив который, был принят на службу в органы прокуратуры Липецкой области.
Службу в органах прокуратуры Дмитрий Царьков начал в должности помощника прокурора Октябрьского района города Липецка. С 1997 по 2004 года работал прокурором, а затем старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Липецкой области. С 2004 по 2009 годы занимал должность старшего помощника прокурора Липецкой области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний. С 2009 по 2014 годы – прокурор Правобережного района Липецка. 4 апреля 2014 года приказом Генерального прокурора Российской Федерации был назначен на должность заместителя прокурора Тамбовской области.
- За продолжительный период службы зарекомендовал себя грамотным специалистом и руководителем, требовательным к себе и подчинённым. Его всегда отличала преданность профессии, энтузиазм и отзывчивость, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области. - За личный вклад в укрепление законности неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором области. Коллектив прокуратуры области выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной Царькова Дмитрия Егоровича.
Прощание с Дмитрием Царьковым состоится 9 января 2021 года в 16-00 около Собора Покрова Пресвятой Богородицы по адресу: г. Тамбов, ул. Кронштадская, 5.
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