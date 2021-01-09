Происшествия

35 минут назад

Прокурор из Липецка скончался в Тамбовской области

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#смерть
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Прокурор из Липецка скончался в Тамбовской области

Последнее время Дмитрий Царьков работал заместителем прокурора Тамбовской области.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области, 8 января на 55-м году жизни скончался заместитель прокурора Тамбовской области, почетный работник прокуратуры России Дмитрий Царьков.

Дмитрий Царьков родился в Липецке в 1966 году. После службы в армии в 1987 году поступил в Воронежский государственный университет, окончив который, был принят на службу в органы прокуратуры Липецкой области.

Службу в органах прокуратуры Дмитрий Царьков начал в должности помощника прокурора Октябрьского района города Липецка. С 1997 по 2004 года работал прокурором, а затем старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Липецкой области. С 2004 по 2009 годы занимал должность старшего помощника прокурора Липецкой области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний. С 2009 по 2014 годы – прокурор Правобережного района Липецка. 4 апреля 2014 года приказом Генерального прокурора Российской Федерации был назначен на должность заместителя прокурора Тамбовской области.

- За продолжительный период службы зарекомендовал себя грамотным специалистом и руководителем, требовательным к себе и подчинённым. Его всегда отличала преданность профессии, энтузиазм и отзывчивость, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области. - За личный вклад в укрепление законности неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором области. Коллектив прокуратуры области выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной Царькова Дмитрия Егоровича.

Прощание с Дмитрием Царьковым состоится 9 января 2021 года в 16-00 около Собора Покрова Пресвятой Богородицы по адресу: г. Тамбов, ул. Кронштадская, 5.
2 996
#смерть
1

Комментарии (2)

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Надо было

1 минуту назад
Неоднократно, в мчс обращаться
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Неоднократно

12 минут назад
Обращался в прокуратуру о нарушении общественного порядка !, Оказывается их это не касается !.
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