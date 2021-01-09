Заболеваемость ОРВИ в Липецкой области снизилась на 30%

Но, скорее всего. эо связано с меньшей обращаемостью к медикам в выходные и праздники.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в нашем регионе за прошлую неделю было зарегистрировано 4862 случая ОРВИ, заболеваемость оказалась ниже уровня прошлой недели на 30%. Расчетный эпидемический порог превышен на 7,2% (на предыдущей неделе – на 7,6%). Случаев гриппа не зарегистрировано.



58% заболевших - это дети. Показатели ниже пороговых уровней во всех детских возрастных группах, среди лиц старше 15 лет – превышают расчетный эпидпорог на 7,5%, что связано с большей обращаемостью взрослых по сравнению с предыдущими сезонами.



В Липецке с 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 года зарегистрировано 3375 случаев ОРВИ (69,4% всех случаев по области), заболеваемость оказалась ниже уровня прошлой недели на 24,7%, ниже расчетного эпидпорога на 17%.



Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ показывают преобладание в циркуляции негриппозных респираторных вирусов. В декабре респираторные вирусы обнаружены в 9,8% исследованных проб , в структуре преобладают аденовирусы, вирусы парагриппа, РС-вирусы – по 28,6% положительных проб.



В Липецкой области завершена массовая прививочная кампания против гриппа, прививками охвачено 60,1% населения области, вакцинировано более 684,9 тысячи человек.



Управление Роспотребнадзора по Липецкой области обращает внимание населения на опасность самолечения острых респираторных инфекций. При появлении любых симптомов острой респираторной инфекции, особенно таких как подъем температуры тела, кашель, затрудненное дыхание, необходимо обязательно обращаться за медицинской помощью, чтобы получить от врача рекомендации по лечению.