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54 минуты назад
В Подмосковье собаки насмерть загрызли 11-летнего ребенка
Ребенок с родителями находился в гостях у заводчиков собак
Прокуратура проведёт проверку после гибели ребёнка, которого загрызла собака во время его пребывания в гостях у заводчицы в подмосковной Ивантеевке. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Тело 11-летнего мальчика с ранами от укусов было обнаружено вечером 2 января на территории частного домовладения в Ивантеевке. По предварительным данным, мальчик вместе с родителями был в гостях у заводчиков собак. Когда взрослые были в доме, ребенок гулял во дворе, где одна из собак напала на него и загрызла до смерти. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.
Тело 11-летнего мальчика с ранами от укусов было обнаружено вечером 2 января на территории частного домовладения в Ивантеевке. По предварительным данным, мальчик вместе с родителями был в гостях у заводчиков собак. Когда взрослые были в доме, ребенок гулял во дворе, где одна из собак напала на него и загрызла до смерти. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.