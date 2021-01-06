В России
58 минут назад
В Крыму мужчина убил маленькую дочь из-за плача
Мужчина был пьян
Пьяный 23-летний житель Бахчисарая убил свою полуторагодовалую дочь из-за плача.
По версии следствия, мужчина, регулярно избивавший в нетрезвом состоянии свою жену и маленькую дочь, 2 января поставил девочку в угол, а затем задушил ее, раздраженный плачем. Об этом сообщает Вести.ру.
Убив дочь, он придумал версию, что она отравилась угарным газом от печного отопления, и заставил супругу подтвердить это, угрожая расправой. На следующий день в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти ребенка. Следователям СКР и оперативникам МВД удалось получить явку с повинной от 23-летнего отца погибшей девочки.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Отец покойной девочки задержан.
По версии следствия, мужчина, регулярно избивавший в нетрезвом состоянии свою жену и маленькую дочь, 2 января поставил девочку в угол, а затем задушил ее, раздраженный плачем. Об этом сообщает Вести.ру.
Убив дочь, он придумал версию, что она отравилась угарным газом от печного отопления, и заставил супругу подтвердить это, угрожая расправой. На следующий день в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти ребенка. Следователям СКР и оперативникам МВД удалось получить явку с повинной от 23-летнего отца погибшей девочки.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Отец покойной девочки задержан.