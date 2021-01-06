В России

58 минут назад

В Крыму мужчина убил маленькую дочь из-за плача

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В Крыму мужчина убил маленькую дочь из-за плача

Мужчина был пьян

Пьяный 23-летний житель Бахчисарая убил свою полуторагодовалую дочь из-за плача.

По версии следствия, мужчина, регулярно избивавший в нетрезвом состоянии свою жену и маленькую дочь, 2 января поставил девочку в угол, а затем задушил ее, раздраженный плачем. Об этом сообщает Вести.ру.

Убив дочь, он придумал версию, что она отравилась угарным газом от печного отопления, и заставил супругу подтвердить это, угрожая расправой. На следующий день в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти ребенка. Следователям СКР и оперативникам МВД удалось получить явку с повинной от 23-летнего отца погибшей девочки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Отец покойной девочки задержан.
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