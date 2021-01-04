В России
46 минут назад
В России не станут вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
92
Соответствующий приказ вступил в силу 4 января 2021 года.
Приказ Министерства просвещения России "О внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ", вступает в силу с сегодняшнего дня, 4 января. Приказом утверждается список обязательных и дополнительных ЕГЭ, в котором нет экзамена по иностранному языку, хотя его планировали сделать таким к 2022 году.
Обязательными в пояснительной записке к документу на официальном портале правовой информации объявлены только ЕГЭ по русскому языку и математике.
Экзамен на знание иностранного языка — английского, немецкого, французского, испанского или китайского — учащиеся смогут сдать по выбору.
Также среди предметов по выбору остались физика, химия, информатика, биология, география, история, обществознание, литература, родной язык и родная литература.
Единый государственный экзамен в этом году пройдет с 31 мая по 2 июля. Школьники, которые не поступают в вузы, будут сдавать выпускные экзамены с 24 по 28 мая.
Ранее с просьбой не вводить обязательные экзамены по иностранному языку в Минпросвещения обратились общественники из межрегионального движения "Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив". Член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова заявила, что в российских школах сегодня не хватает квалифицированных педагогов и у большинства учеников нет возможности хорошо освоить языки, - передает РИА-Новости.
Обязательными в пояснительной записке к документу на официальном портале правовой информации объявлены только ЕГЭ по русскому языку и математике.
Экзамен на знание иностранного языка — английского, немецкого, французского, испанского или китайского — учащиеся смогут сдать по выбору.
Также среди предметов по выбору остались физика, химия, информатика, биология, география, история, обществознание, литература, родной язык и родная литература.
Единый государственный экзамен в этом году пройдет с 31 мая по 2 июля. Школьники, которые не поступают в вузы, будут сдавать выпускные экзамены с 24 по 28 мая.
Ранее с просьбой не вводить обязательные экзамены по иностранному языку в Минпросвещения обратились общественники из межрегионального движения "Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив". Член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова заявила, что в российских школах сегодня не хватает квалифицированных педагогов и у большинства учеников нет возможности хорошо освоить языки, - передает РИА-Новости.
92