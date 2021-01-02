Общество

26 минут назад

За последние сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 23 человека

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#коронавирус
За последние сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 23 человека

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 16 357 случаев новой коронавирусной инфекции, 12 401 человек выздоровел, 260 человек умерли, 3 696 — лечатся.

В больницах сейчас находятся 1 483 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 213 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 165 случаев инфицирования коронавирусом. Большинство заболевших в Липецке — 100 человек. На втором месте Грязинский район — 20 заболевших, на третьем Липецкий район — 15. В Добринском и Становлянском районах — по 6 заболевших, в Елье и Хлевенском районе — по 4, в Лебедянском районе — 3, в Долгоруковском и Усманском районах — по 2, в Данковском, Лев-Толстовском и Тербунском районах — по одному заболевшему.
264
#коронавирус

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