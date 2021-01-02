Происшествия

сегодня, 08:46

Из-за трех тысяч рублей липчанин может лишиться свободы на два года

11 1690
#кража #полиция
Из-за трех тысяч рублей липчанин может лишиться свободы на два года

Его подвела рассеянность клиента банка.

Гражданин подошел к банкомату в магазине на улице Депутатской, хотел положить деньги на счет. И увидел в лотке для выдачи денег три купюры по тысяче рублей. По всей видимости их забыл невнимательный клиент банка. Вместо того, чтобы окликнуть рассеянного человека, гражданин взял три тысячи рублей, а потом и потратил их.

Уголовное дело по статье «Кража» направлено в суд. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
11 1690
#кража #полиция

Комментарии (11)

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Безмасочник

10 минут назад
Я тоже думаю, что это находка, а не кража. Право собственности должно быть обозначено. К примеру, деньги в банкомате под замком, деньги в кормане под присмотром хозяина. Если бы хозяин в этом случае, к примеру, стоял рядом и, увидев, сказал не брать, то всё дело бы кончилось.
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Пошло на поток .

12 минут назад
Таким образом будут бюджет скоро пополнять. Да и банки тоже свои финансы, кредиты то неохотно берут. Пору тысяч якобы кто-то забыл а штрафы за это в 10-50 % от суммы оставленной якобы. Посадить могут инет, но нервы потрепят.
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Антибиотик

19 минут назад
Я же вам давича говорил....
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гостья

25 минут назад
Если деньги лежат в лотке банкомата,значит это собственность банка,а с банками тягаться сами знаете...
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Animal planet.

42 минуты назад
Константин, не твоё не бери. Тем более в банкомате. Если бы я увидел деньги в банкомате,я бы мимо прошел.
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Псевдоним

50 минут назад
Как посадить соседа:оставить деньги у его двери
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Псевдоним

51 минуту назад
За что мне наручники???!!!Я этот "Мерседес" нашёл на улице и просто полгода катаюсь по городу,ищу хозяина!
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ха-ха

59 минут назад
Да ладно,за махинации в несколько миллионов,с квартирами для сирот,условно дали.
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Метель

сегодня, 09:08
Тут десятками и сотнями миллионов воруют из бюджета не шифруясь, практически. Избирательное какое у нас правосудие..
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Константин

сегодня, 09:08
Какая разница где они были: торчали из банкомата, валялись на асфальте? Разве никто из вас не находил деньги на улице? И что, получается все мы преступники? Это называется находка, а находка не подпадает под действие ст. 158 УК РФ. Абсолютный непрофессионализм как сотрудников полиции, так прокуратуры!
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