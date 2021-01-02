Происшествия
сегодня, 08:46
Из-за трех тысяч рублей липчанин может лишиться свободы на два года
Его подвела рассеянность клиента банка.
Гражданин подошел к банкомату в магазине на улице Депутатской, хотел положить деньги на счет. И увидел в лотке для выдачи денег три купюры по тысяче рублей. По всей видимости их забыл невнимательный клиент банка. Вместо того, чтобы окликнуть рассеянного человека, гражданин взял три тысячи рублей, а потом и потратил их.
Уголовное дело по статье «Кража» направлено в суд. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Уголовное дело по статье «Кража» направлено в суд. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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