Энергетики починили повреждение на магистральном трубопроводе

Но это не значит, что у всех жителей Тракторного тут же потеплеют батареи.





— Гидравлический режим системы теплоснабжения поселка ЛТЗ будет восстановлен в ближайшее время. Непосредственно подключением домов к системе теплоснабжения и наладкой параметров теплоносителя внутри дома занимаются сотрудники управляющих компаний — по вопросам о сроках восстановления подачи тепла и горячей воды необходимо обращаться в УК, — сообщили в пресс-службе липецкого филиала ПАО «Квадра.



Напомним, ЧП случилось из-за того, что сторонняя организация, которая проводила земляные работы на территории бывшего Тракторного завода, повредила магистральный трубопровод. По данным мэрии, под отключение отопления и горячей воды





Сотрудники Липецкого филиала завершили ремонтные работы на магистральном трубопроводе, повреждённом ранее сторонней организацией в поселке Тракторостроителей. Сейчас сети заполняют теплоносителем.— Гидравлический режим системы теплоснабжения поселка ЛТЗ будет восстановлен в ближайшее время. Непосредственно подключением домов к системе теплоснабжения и наладкой параметров теплоносителя внутри дома занимаются сотрудники управляющих компаний — по вопросам о сроках восстановления подачи тепла и горячей воды необходимо обращаться в УК, — сообщили в пресс-службе липецкого филиала ПАО «Квадра.Напомним, ЧП случилось из-за того, что сторонняя организация, которая проводила земляные работы на территории бывшего Тракторного завода, повредила магистральный трубопровод. По данным мэрии, под отключение отопления и горячей воды попали 227 жилых домов , 15 учреждений образования и четыре учреждения здравоохранения.