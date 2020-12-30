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Энергетики починили повреждение на магистральном трубопроводе

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#авария #Квадра
Энергетики починили повреждение на магистральном трубопроводе

Но это не значит, что у всех жителей Тракторного тут же потеплеют батареи.

Сотрудники Липецкого филиала завершили ремонтные работы на магистральном трубопроводе, повреждённом ранее сторонней организацией в поселке Тракторостроителей. Сейчас сети заполняют теплоносителем.

— Гидравлический режим системы теплоснабжения поселка ЛТЗ будет восстановлен в ближайшее время. Непосредственно подключением домов к системе теплоснабжения и наладкой параметров теплоносителя внутри дома занимаются сотрудники управляющих компаний — по вопросам о сроках восстановления подачи тепла и горячей воды необходимо обращаться в УК, — сообщили в пресс-службе липецкого филиала ПАО «Квадра.

Напомним, ЧП случилось из-за того, что сторонняя организация, которая проводила земляные работы на территории бывшего Тракторного завода, повредила магистральный трубопровод. По данным мэрии, под отключение отопления и горячей воды попали 227 жилых домов, 15 учреждений образования и четыре учреждения здравоохранения.


1 671
#авария #Квадра

Комментарии (1)

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