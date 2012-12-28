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Происшествия
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Происшествия
Морозы уходят из Липецкой области
Погода в Липецке
На Циолковского горел подъезд
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На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липчанин почти 8 месяцев покупал топливо по чужой карте
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Где столько своего набраться, чтоб было каждому своё?
Неделя 48
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Происшествия
148
18 минут назад
3

Липчанин почти 8 месяцев покупал топливо по чужой карте

Топливную карту он нашел возле бензоколонки.

В марте прошлого года 69-летний липчанин нашел возле автозаправки топливную карту одной из транспортных компаний и стал по ней заправляться.

Транспортная компания ощутила потери только в ноябре и обратилась в полицию.

К тому моменту липчанин уже неоднократно наполнил баки своей машины на халяву, принеся ущерб транспортной компании 110 тысяч рублей. Но «халявщика» вычислили оперативники и задержали.

— Уголовное дело по обвинению липчанина по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) передано в суд. В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором Октябрьского района Липецка. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
кража
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Житель
7 минут назад
Нашел молчи и потерял молчи !
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Житель
9 минут назад
Они должны были карту заблокировать , вина того кто потерял ,он пусть и платит
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Липчанин
9 минут назад
С буржуев не убудет.
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