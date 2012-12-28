Лебедянка пыталась вернуть мужа при помощи потусторонних сил, но стала жертвой мошенников
Лебедянка пыталась вернуть мужа при помощи потусторонних сил, но стала жертвой мошенников
Происшествия
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18 минут назад
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Липчанин почти 8 месяцев покупал топливо по чужой карте
Топливную карту он нашел возле бензоколонки.
Транспортная компания ощутила потери только в ноябре и обратилась в полицию.
К тому моменту липчанин уже неоднократно наполнил баки своей машины на халяву, принеся ущерб транспортной компании 110 тысяч рублей. Но «халявщика» вычислили оперативники и задержали.
— Уголовное дело по обвинению липчанина по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) передано в суд. В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором Октябрьского района Липецка. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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