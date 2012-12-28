Липчанин почти 8 месяцев покупал топливо по чужой карте

Топливную карту он нашел возле бензоколонки.

В марте прошлого года 69-летний липчанин нашел возле автозаправки топливную карту одной из транспортных компаний и стал по ней заправляться.Транспортная компания ощутила потери только в ноябре и обратилась в полицию.К тому моменту липчанин уже неоднократно наполнил баки своей машины на халяву, принеся ущерб транспортной компании 110 тысяч рублей. Но «халявщика» вычислили оперативники и задержали.— Уголовное дело по обвинению липчанина по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) передано в суд. В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором Октябрьского района Липецка. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.