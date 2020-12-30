В поселке Тракторостроителей повреждена тепломагистраль

Энергетики уже ведут восстановительные работы.

Как сообщает ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация», сегодня, 30 декабря, сторонняя организация, которая проводила земляные работы на территории бывшего тракторного завода, повредила магистральный трубопровод.



- Чтобы локализовать повреждение и провести ремонт, сегодня, начиная с 13-00, будут снижены параметры теплоносителя у потребителей, которые проживают в поселке тракторостроителей. В течение дня параметры теплоносителя будут восстановлены, - рассказали в пресс-службе ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация».

