Общество

52 минуты назад

В поселке Тракторостроителей повреждена тепломагистраль

8 810
#теплоснабжение
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В поселке Тракторостроителей повреждена тепломагистраль

Энергетики уже ведут восстановительные работы.

Как сообщает ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация», сегодня, 30 декабря, сторонняя организация, которая проводила земляные работы на территории бывшего тракторного завода, повредила магистральный трубопровод.

- Чтобы локализовать повреждение и провести ремонт, сегодня, начиная с 13-00, будут снижены параметры теплоносителя у потребителей, которые проживают в поселке тракторостроителей. В течение дня параметры теплоносителя будут восстановлены, - рассказали в пресс-службе ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация».
8 810
#теплоснабжение
1

Комментарии (8)

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оптимист

10 минут назад
Пессимист, Опять прокладки меняют.Когда все сделают,тепла в домах не будет еще пару дней.Ответ квадры будет таков,"-это проблема УК",а слесарей в новогоднюю ночь не найти.
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.

10 минут назад
Сторонняя говорите, ну, ну, сдаётся нам, что сгнило там всё давно и рваться начало, квадра ещё то жульё!
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колхозан

13 минут назад
Фокс, Или начинать бухать уже сегодня,так теплее будет.
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Заточка

13 минут назад
Фокс, приезжай у нас и для тебя места хватит!!!
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Пессимист

17 минут назад
прямо детектив: какая-то инкогнито сторонняя контора перед каникулами взялась чего-то там копать....бред какой-то, может у самой "Квадры" что-то опять хлопнуло, а признаться уже стыдно?
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в СССР такого не было

17 минут назад
что там копать в руинах ЛТЗ "сторонней организации ' . наверное металлолом добывали?
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Фокс

23 минуты назад
Придётся трактористам новогоднюю ночь провести на Пасечке вместе с цыганами у костра, так оно теплее будет
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Варавва

31 минуту назад
то есть вы недопоставите тепловой энергии людям, но в счетах выставите что снижения не было? и с виновника еще штраф взыщите, или они согласовывали проведения работ с этой тухлой конторой? тогда вы получается неправильно определили глубину залегания или маршрут трубопровода? сталкивались с тем, что в их тех документации бардак...показано по одному маршруту труба, она по факту по другому идет под землей
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