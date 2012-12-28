В Липецкой области небольшой снег и до +4

В ближайшие трое суток с приближением территории Липецкой области центра североатлантического циклона ожидаются осадки различной интенсивности – в виде снега, мокрого снега и дождя.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 марта – 2 градуса мороза, что на 3 градуса выше нормы, 4 и 5 марта – около нуля градусов, что на 5-6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 марта в Липецкой области будет облачно, ночью повсеместно, днем местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, ночью 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью – от -1 до -6 градусов, днем – от -1 до +4 градусов.В Липецке облачно, пройдет небольшой снег. Температура ночью будет от -3 до -5 градусов, днем – около нуля градусов.День 3 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 27 градусов мороза.