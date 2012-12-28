Общество
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41 минуту назад
Чучело масленицы в Сокольском парке сожгли по огненную балалайку (фоторепортаж)
Камерная масленица, покатушки на банане, покорители столба и гири.
На праздник пришли не только жители района, но и липчане с сокольскми корнями.
Взрослые налегали на шашлыки по 150 рублей за сто грамм, да блины по 40
Детвору катали по Сокольского парку на банане
Перед сожжением чучела Зимы можно было развлечься шуточными состязаниями
Призовой столб покоряли всего семеро, и почти каждый второй забрался на вершину.
Зиму в парке сожгли под фейерверки, цветные дымовые шашки и искры из балалайки.
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