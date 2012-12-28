Чучело масленицы в Сокольском парке сожгли по огненную балалайку (фоторепортаж)

Камерная масленица, покатушки на банане, покорители столба и гири.



В Липецке завершились масленичные гуляния. В этом году посмотрели, как провожали зиму на Соколе.На праздник пришли не только жители района, но и липчане с сокольскми корнями.Взрослые налегали на шашлыки по 150 рублей за сто грамм, да блины по 40Детвору катали по Сокольского парку на бананеПеред сожжением чучела Зимы можно было развлечься шуточными состязаниямиПризовой столб покоряли всего семеро, и почти каждый второй забрался на вершину.Зиму в парке сожгли под фейерверки, цветные дымовые шашки и искры из балалайки.