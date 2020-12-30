11 минут назад
Под отключение отопления и горячей воды попали 227 липецких домов
Как сообщили в Липецком филиале ПАО «Квадра», в результате проведения земляных работ на территории бывшего тракторного завода сторонняя организация повредила магистральный трубопровод. Для проведения ремонтных работ
необходимо снизить параметры теплоносителя у потребителей.
- В департаменте ЖКХ уже провели экстренное совещание с представителями УК — их сотрудники переходят в режим повышенной готовности, чтобы максимально оперативно выполнить все работы, - сообщили в мэрии Липецка.
Работы планируют выполнить вечером 30 декабря. Липчанам, в квартирах которых останутся проблемы с отоплением, следует оставить заявку в ЕДС по номеру 8 800-450-48-48.
пролетариат