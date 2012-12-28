Лебедянка пыталась вернуть мужа при помощи потусторонних сил, но стала жертвой мошенников
Лебедянка пыталась вернуть мужа при помощи потусторонних сил, но стала жертвой мошенников
Общество
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50 минут назад
В пяти домах на улице Космонавтов отключат холодную воду
Света не будет на двух улицах.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
3 марта плановые ремонтные работы на сетях также будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 обесточат дом № 29а по улице 40 лет Октября и улицу Карбышева.
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