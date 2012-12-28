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Погода в Липецке
Липчанин бросался под колеса автобуса, пинал его и на 10 минут парализовал движение
Происшествия
Липчанин почти 8 месяцев покупал топливо по чужой карте
Происшествия
«Шикарные яблоки, по вашим зубам!»
Общество
На Циолковского горел подъезд
Происшествия
Липецкий хукер тренируется со сборной России
Спорт
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Где столько своего набраться, чтоб было каждому своё?
Неделя 48
В пяти домах на улице Космонавтов отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
197
50 минут назад

В пяти домах на улице Космонавтов отключат холодную воду

Света не будет на двух улицах.

Без холодной воды 3 марта из-за плановых ремонтных работ на сетях останутся пять домов на улице Космонавтов - №№ 100, 102, 104, 106, 108. Работы начнутся с 10:00, предупредили в «РВК-Липецк».

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

3 марта плановые ремонтные работы на сетях также будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 обесточат дом № 29а по улице 40 лет Октября и улицу Карбышева.
Отключение воды
отключение света
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