В пяти домах на улице Космонавтов отключат холодную воду

Света не будет на двух улицах.

Без холодной воды 3 марта из-за плановых ремонтных работ на сетях останутся пять домов на улице Космонавтов - №№ 100, 102, 104, 106, 108. Работы начнутся с 10:00, предупредили в «РВК-Липецк».Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.3 марта плановые ремонтные работы на сетях также будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 обесточат дом № 29а по улице 40 лет Октября и улицу Карбышева.