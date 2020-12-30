НЛМК Live

26 минут назад

Десять работников НЛМК стали лучшими инженерами региона

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#конкурс
Десять работников НЛМК стали лучшими инженерами региона

Сразу 10 работников НЛМК стали победителями областного публичного конкурса «Инженер года-2020», который ежегодно проводится при участии администрации региона. 

От предприятия в конкурсе участвовало 27 инженеров, которые представили на суд жюри авторские проекты по актуальным техническим проблемам.  Разработки восьми из них назвали лучшими в категории «Профессиональные инженеры» и еще две – в категории «Инженерное искусство молодых».  Внедрение предложений повышает эффективность работы оборудования и уровень автоматизации технологических процессов, улучшает качество продукции и открывает новые возможности природоохранных технологий.  

К примеру, проект Сергея Першина связан с освоением технологии производства товарного углеродистого проката малых толщин, который раньше не выпускался на предприятии. Ожидаемый экономический эффект от реализации этого проекта составит более 50 млн рубле в год. Предложение Максима Холодова помогло усовершенствовать технологию загрузки доменной печи, что позволит ежегодно экономить сырье на сумму около 40 млн рублей.  Проект Александра Мишина был направлен на снижение износа оборудования коксохимического цеха, что даст возможность ежегодно экономить более 2 млн рублей. Предложение Антона Еремеева помогает повысить пылеподавление от источников комбината, что на 50 тонн в год снизит эмиссию твердых веществ.  

Церемония награждения лучших инженеров Липецкой области состоится в первом квартале. 
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#конкурс

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