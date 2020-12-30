Новое о коронавирусе к 30 декабря: американские врачи назвали ранние симптомы COVID-19

Предшествовать появлению респираторных симптомов у некоторых пациентов могут легкие желудочно-кишечные расстройства: потеря аппетита, тошнота, рвота, диарея.



Легкие желудочно-кишечные расстройства, как потеря аппетита и тошнота у заболевших коронавирусной инфекцией могут появиться раньше респираторных симптомов. Об этих симптомах, предшествующих заболеванию COVID-19 сообщили врачи из клиники Майо в США - крупного медицинского и исследовательского центра, передают РИА Новости. Однако врачи отметили, что это не самые распространенные признаки и длиться они могут всего один день. При этом диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных симптомов. Ученые напомнили, что тошнота может сигнализировать также о целом ряде других заболеваний — например, о гриппе, мигрени, желудочно-кишечных расстройствах или депрессии. В случае COVID-19 за тошнотой последуют кашель, температура, потеря вкуса и обоняния.



Потеря запаха и вкуса также остаются ранними признаками заражения инфекцией. Как сообщило издание Express, о наличии в организме коронавирусной инфекции может свидетельствовать целый ряд слабовыраженных симптомов. К такому выводу пришли медики из Великобритании и Канады, проведя обзор 36 связанных с COVID-19 исследований. Они могут и не вызвать подозрение на COVID-19, так как они могут возникать и при других заболеваниях. Однако медики советуют обратить на них внимание и проконсультироваться с врачом. Среди симптомов, которые могут проявляться на ранней стадии заражения коронавирусом, они также отметили проблемы с желудочно-кишечным трактом: диарея, тошнота, боли в области живота и потеря аппетита. Они были выявлены у каждого пятого инфицированного SARS-CoV-2. Также в числе ранним симптомов коронавирусной инфекции может быть конъюнктивит, правда, он очень редкий, жалобы были у 1-3% пострадавших. Ещё одним ранним признаком заболевания учёные назвали утомляемость, которая свойственна половине пациентов.



Британские ученые также назвали, что еще несколько симптомов могут указывать на заражение коронавирусной инфекцией. По их словам, речь идет о болях в мышцах, утомляемости и волдырях на ногах. Хотя тремя официально признанными симптомами COVID-19 остаются температура, постоянный кашель и потеря обоняния и вкуса. А российский вирусолог, доктор медицинских наук и заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн отметил в беседе с Ura.ru, что основными симптомами коронавирусной инфекции COVID-19 являются температура, кашель, боль в горле, потеря обоняния и вкуса: «Искать у себя 16 симптомов совершенно не нужно. Достаточно искать у себя температуру, кашель, потерю обоняния и вкуса, плохое самочувствие, боль в горле. За этим нужно следить. Что касается остальных 20 с лишним симптомов — оставьте это врачам».



Ученые также рассказали о неожиданном последствии заболевания, когда человек внезапно начинает ощущать «несуществующие запахи». Это явление называется паросмия. На такое часто жалуются люди с затяжным коронавирусом. Как те, кого выписали из больницы с отрицательным тестом, так и те, кто неделями лечатся дома - пациенты с легким течением инфекции. Эксперты отметил, что чаще всего симптом встречается у молодых людей, а также медиков из-за контакта с зараженными в больницах. Об этом пишет Sky News. Например, кто-то жалуется на запах рыбы от продукта, которому это несвойственно. Другой человек может чувствовать запах гари, когда вокруг нет дыма, запах серы или просто «сладковатый неприятный запах». Кто-то не может пить кофе из-за появившегося после перенесенной инфекции неприятного запаха у этого напитка. При том, некоторые пациенты, страдающие паросмией, говорят, что продолжают испытывать этот симптом с весны. Такой побочный эффект объяснили тем, что SARS-CoV-2 — это нейротропный вирус. Он поражает нервы в области нёба - это своего рода шок для нервной системы. Эксперты советуют всем, кто страдает от паросмии, пройти «тренировку обоняния», которая включает вдыхание запахов розы, лимона, гвоздики каждый день в течение 20 секунд, чтобы постепенно восстановить обоняние.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 81 892 746 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 786 655 человек, вылечились 57 997 710 заразившихся. В России выявлено 3,1 миллиона пострадавших, она остается на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается также во Франции, Великобритании, Турции и Италии. Более миллиона заразившихся - в Испании, Германии, Колумбии, Аргентине, Мексике, Польше, Иране, Украине, ЮАР и Перу.





