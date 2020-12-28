Происшествия

43 минуты назад

47-летний житель Липецка напал с двумя ножами на соседку бывшей жены

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#покушение на убийство
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47-летний житель Липецка напал с двумя ножами на соседку бывшей жены

СК возбудил уголовное дело, подозреваемый вины не признает.

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство.

- По данным следствия, 27 декабря подозреваемый выпивал с бывшей женой и её соседкой. В время застолья пьяные мужчина и соседка его жены поссорились. В ответ на оскорбления липчанин взял два кухонных ножа и одним из них нанес обидчице удар в шею, причинив колото-резанное ранение. Потерпевшая выбежала из квартиры, а бывшая жена подозревамого обратилась за помощью к соседям, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Раненую женщину госпитализировали. Подозреваемый задержан, при допросе вину в совершении особо тяжкого преступления он не признал, выдвинув свою версию произошедшего.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью сбора доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в СУ СК РФ по Липецкой области.
768
#покушение на убийство
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