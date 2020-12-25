Липецкие хоккеисты завершили год рекордной победой, Маняхин сделал хет-трик

Наши ледовые рыцари не оставили шансов гостям из Серова.





В заключительном матче календарного 2020 года липецкие хоккеисты на своём льду в «Звёздном» одержали самую крупную победу в текущем сезоне, разгромив «Металлург» из Серова – 10:3.

Матч с одним из аутсайдеров НМХЛ должен был пройти ещё в октябре, но команда из Свердловской области тогда не смогла явиться в Липецк из-за вспышки COVID-19 среди игроков.

Сегодняшняя встреча началась лихо: уже на 2-й минуте защитник «Липецка» Егор Евтеев открыл счёт броском с острого угла. Вскоре уральцы сравняли счёт, но всего через 30 секунд форвард Никита Маняхин вывел липчан вперёд окончательно и бесповоротно. Маняхин и стал главным героем встречи, оформив хет-трик.

По три очка записали на своё счёт Павел Гришин - 1+2 и Илья Финевич - 0+3. Отметим, и первую шайбу в Национальной Молодёжной хоккейной Лиге (НМХЛ) 17-летнего Антона Кобзева.

Результат приятен, но это не рекорд за всё время существования МХК «Липецк». Самую крупную «викторию» липчане одержали в 2016 году, когда победили «Драгунов» из Можайска – 10:0. Сегодняшняя победа – самое «крутое» достижение текущего чемпионата. А самое крупное поражение в чемпионате-2020/21 липчане потерпели дома в ноябре от «Боброва» - 3:12.

В следующий раз подопечные Сергея Рыбина и Александра Мниховича выйдут на лёд после Нового Года: 10 января примут на своём льду «Белгород», а 13 января – «Брянск».

МХК «Липецк» - «Металлург» (Серов) - 10:3 (5:1, 0:2, 5:0)

Шайбы: Евтеев (Молдавцев, П.Гришин), 01:48 (1:0). Полушин (Корчин), 03:24 (1:1). Маняхин (Финевич), 03:54 (2:1). А.Кобзев (Вахромеев, Д.Болдырев), 06:00 (3:1). М.Бобров, 08:04 (4:1, буллит). С.Антипов (И.Попов, П.Гришин), 11:30 (5:1). Гладких (С.Гаврилов, Абдрашитов), 35:19 (5:2-бол.). Кокорин (Гаськов, Боярченков), 39:07 (5:3-бол.). Маняхин (Финевич, Мустафин), 47:05 (6:3). Евтеев (Д.Р.Прохоров, Рогозин), 47:35 (7:3). Маняхин (Финевич, Мустафин), 49:01 (8:3). П.Гришин, 52:34 (9:3). Рогозин, 58:58 (10:3).

Штраф: 39 (А.Кобзев-2, Н.Зайцев-2, И.С.Попов-4, Молдавцев-2, Д.Болдырев-5+20, Мустафин-4) - 12 (Абдрашитов-8, А.Постников-2, В.Новиков-2).

Вратари: А.Мартынов - А.Сулейманов (А.Егоров, 06:00-20:00, 47:35-60:00).

Броски: (10+6+10) - (10+14+6). Вбрасывания: 39 - 12.

Судьи: В.Олисов (Санкт-Петербург), Г.Мещеряков, Н.Зубаков (оба - Липецк).

25 декабря. Липецк. СК «Звёздный». Без зрителей.