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«После этого я боюсь ездить в транспорте!»

23 1703
#транспорт #автобус
5
«После этого я боюсь ездить в транспорте!»

Женщина пролетела половину салона маршрутки при резком торможении у остановки.

В редакцию GOROD48 липчанка Ирина Белова. 39-летняя женщина рассказала о том, как стала жертвой лихачества водителя общественного транспорта.

- Вечером 23 декабря я ехала на автобусе №315. Мне нужно было выйти на конечной на Сырском Руднике. Я уже встала у двери, когда водитель подъехал к остановке. Шофер резко ударил по тормозам, чтобы остановиться, и от этого я упала, пролетев половину салона. В итоге этой поездки у меня испорчена норковая шуба, ноутбук, - рассказала Ирина Белова. - На место ДТП, ведь я же пострадала, вызвали ГИБДД и «Скорую помощь». Врачи осмотрели меня, сделали какой-то укол, диагностировали ушибы и посоветовали при возникновении болей обратиться в больницу.

На месте происшествия Ирина, как она говорит, подписала какой-то акт, который ей дали автоинспекторы. Потом она побрела домой.

- Такого ДТП с пострадавшими зарегистрировано не было, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Тем временем Ирину пока больше волнуют не процессуальные моменты, а состояние ее здоровья. Самочувствие женщины ухудшилось, она чувствует боль в ребрах, собирается обращаться к врачам.

- Самое ужасное, что в больницу я поеду на том же автобусе №315. После этого случая я боюсь ездить в транспорте! Я не понимаю, до каких пор водители общественного транспорта будут так халатно относиться к безопасности пассажиров. Покупая билет, я оплачиваю поездку из пункта «А» в пункт «Б», а не участие в опасном аттракционе, - говорит Ирина.

Случившееся прокомментировали в администрации Липецка.

- Департамент транспорта в курсе произошедшего и держит ситуацию на контроле. Сейчас сотрудниками ГИБДД ведется работа по выяснению всех обстоятельств случившегося. По результатам расследования будут приняты решения, в том числе по принятию мер в отношении водителя, - рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка.


23 1703
#транспорт #автобус
5

Комментарии (23)

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Много ников

8 минут назад
Надпись в салоне автобуса:держитесь за поручень изо всех сил, кто сильно держаться не будет без обид! Делай выводы
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ну-ну

9 минут назад
Много ников, зашёл в автобус- убери в карман свои гаджеты, и соблюдай правила безопасности. Пассажиров сколько? А водитель что, должен за каждым пассажиром следить - кто в телефоне, кто в облаках летает, да ещё и оплату контролировать?! Почему Вы так наивно считаете, что ВАША безопасность кого-то волнует больше, чем Вас?
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Гость

12 минут назад
итоге этой поездки у меня испорчена норковая шуба, ноутбук, -ездит надо на такси, тем более в шубе))
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Липчанка

12 минут назад
причем здесь шуба и поручни ? Вы видимо давно не ездили в ОТ если так рассуждаете ,да ? Вы попробуйте на каблуках устоять при ВНЕЗАПНОМ и резком торможении и тогда говорите ! Здесь суровые работяги с крепкими ручищами не всегда могут устоять и а некоторые и падают ! Так что не пишите глупости -это говорю вам Я -пассажир ОТ !
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Много ников

13 минут назад
Делай вывод, она могла держаться за поручень обычно не прилагая усилий (не на катере же ехала), а если пролетела пол автобуса значит было резкое торможение, чего она предвидеть не могла(ведь она не водитель) так что делай выводы
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Ну, Ну..

13 минут назад
ПАССАЖИР АВТОБУСА., Вы, наверное на Ваше счастье, ни когда не ездите в автобусах? Вчера мы все держались, но болтало по сало сильно, хорошо автобус был забит, друг друга поддерживали. И это в пробке, при медленной езде. Ни тормозить нормально не могут, ни трогать с места. А вообще, цены за проезд подняли, но качество езды не улучшилось, а на 315, последние пол года, ни разу не включали маршрутизатор. Окна грязные и вечером чуть ли не на ощупь угадываешь свою остановку. Говорить водителю бесполезно, начинают психовать и дергать автобус.
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ну-ну

14 минут назад
Бизнесмен., ха, да в Липецке таких много, можно надолго продлить проявления жалости...
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л

16 минут назад
житель, ну тут уж выбирайте, граждане пассажиры - либо по телефону бла-бла, либо за поручень держитесь. Или вызывайте такси.
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Делай вывод даже из этого.

21 минуту назад
Много ников, Если бы держалась за поручень наврятли улетела на пол автобуса. Из слов самой потерпевшей.
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житель

26 минут назад
ПАССАЖИР АВТОБУСА., А как держатся,если в одной руке ноут,а в другой телефон у уха.
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