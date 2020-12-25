«После этого я боюсь ездить в транспорте!»

Женщина пролетела половину салона маршрутки при резком торможении у остановки.

В редакцию GOROD48 липчанка Ирина Белова. 39-летняя женщина рассказала о том, как стала жертвой лихачества водителя общественного транспорта.



- Вечером 23 декабря я ехала на автобусе №315. Мне нужно было выйти на конечной на Сырском Руднике. Я уже встала у двери, когда водитель подъехал к остановке. Шофер резко ударил по тормозам, чтобы остановиться, и от этого я упала, пролетев половину салона. В итоге этой поездки у меня испорчена норковая шуба, ноутбук, - рассказала Ирина Белова. - На место ДТП, ведь я же пострадала, вызвали ГИБДД и «Скорую помощь». Врачи осмотрели меня, сделали какой-то укол, диагностировали ушибы и посоветовали при возникновении болей обратиться в больницу.



На месте происшествия Ирина, как она говорит, подписала какой-то акт, который ей дали автоинспекторы. Потом она побрела домой.



- Такого ДТП с пострадавшими зарегистрировано не было, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.



Тем временем Ирину пока больше волнуют не процессуальные моменты, а состояние ее здоровья. Самочувствие женщины ухудшилось, она чувствует боль в ребрах, собирается обращаться к врачам.



- Самое ужасное, что в больницу я поеду на том же автобусе №315. После этого случая я боюсь ездить в транспорте! Я не понимаю, до каких пор водители общественного транспорта будут так халатно относиться к безопасности пассажиров. Покупая билет, я оплачиваю поездку из пункта «А» в пункт «Б», а не участие в опасном аттракционе, - говорит Ирина.



Случившееся прокомментировали в администрации Липецка.



- Департамент транспорта в курсе произошедшего и держит ситуацию на контроле. Сейчас сотрудниками ГИБДД ведется работа по выяснению всех обстоятельств случившегося. По результатам расследования будут приняты решения, в том числе по принятию мер в отношении водителя, - рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка.





