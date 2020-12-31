2020, давай, до свидания!

2020 год в мемах.

Сегодня мы приготовили для вас необычный выпуск «Доброго утра!». Этот год стал, пожалуй, самым плодотворным за историю существования демотиваторов для создания различных мемов про сотню раз треклятый 2020-ый. Вспомним, над чем мы смеялись, пытаясь подбодрить себя.

Мемы, в основу которых положена ирония над ситуацией, нас смешат, а во время смеха, как известно, высвобождаются эндорфины - гормоны счастья. Многие психологи считают, что в нашем сознании не могут одновременно уживаться эмоции, живущие на противоположных полюсах. Если человек смеется, то он никак не может в этот момент испытывать страх. Кроме того, способность посмеяться над ситуацией снижает ее драматичность. И хотя сам объект страха не меняется, ситуация начинает восприниматься скорее комично, чем трагично. А это первый шаг к укрощению страхов. Давайте завершим этот год выработкой убойной дозы эндорфинов и с надеждой посмотрим в 2021 год.



PS: мы специально не разбивали мемы, собранные по разным уголкам интернета, в тематические блоки. Наш обзор, как и сам 2020-ый, свалит на вас все и сразу.