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«Холодец выносили в миске во двор, и он застывал в сугробе»
Иногда интересно полистать старые фотоальбомы, и рассматривая снимки вспоминать истории и давно забытые мелочи, которые когда-то были очень важными.
— Откуда этого Деда Мороза притащили не знаю. И куда он потом делся, тоже никто не помнит. Даже мама не помнит. Ей уже 93 года, она всю войну помнит, а откуда принесли фигуру из папье-маше не знает. Это где-то 1958 год. Отец и мать работали на заводе «Свободный Сокол». На улице Гагарина построили дома и им дали там квартиру. Новый год и новоселье родители отмечали одновременно, — рассказывает Геннадий Таравков.
На фотографии очень скромный стол: соленые помидоры, огурцы, капуста, водка, холодец.
— Раньше всегда было так. Это сегодня первое, второе, двадцать пятое на стол должны поставить. В нашей семье финансовое положение было «творческое». Поэтому довольствовались тем, что было. Коронным блюдом являлся холодец. Его варили, а потом в миске выносили на улицу и ставили в сугроб. Там он замерзал. Так делали все соседи. Холодильников ведь не было, — вспоминает Геннадий Таравков.
Еще холодильники заменяли полочкой между оконными рамами. Геннадий Таравков рассказывает вовсе удивительные вещи — когда родители въехали в новую квартиру, в ней не было замков. Вставили их далеко не в первую очередь. Некоторое время так и жили — без замков.
Экзотикой в 50-60-х годах в Липецке были не только холодильники, но и телевизоры. Поэтому в Новый год устраивали семейные концерты.
— Раньше было так принято. Моя мама училась в музыкальной школе по классу гитары, а отец на баяне играл. Сидели за столом, пели песни, в основном народные. У отца была коронная песня «Окрасился месяц багрянцем». Особенно, когда грамм 100-200 выпьет, — говорит Геннадий Таравков. — В нашем и соседнем доме жили рабочие завода «Свободный Сокол», труболитейщики. Они и на работе были вместе, и после работы вместе отдыхали. На столах во дворе играли в шахматы, в домино. Довольно часто за этими вместе отмечали праздники, но это когда тепло было, Новый год во дворе, конечно, не отмечали.
Антуражем новогодних фотографий были, естественно, елки, наряженные хрупкими стеклянными игрушками и бусами. С таким украшениями надо было быть особенно осторожными — бились они часто. Зато сейчас, когда в магазинах продаются в основном пластиковые (вроде бы удобные — они не бьются), старые стеклянные стали цениться все больше и больше. Даже конкурсы различные проводя с наряженными ретро-елками.
Отдельная история — новогодние костюмы. В советских магазинах их не продавали. Поэтому их шили самостоятельно: мамы, бабушки, старшие сестры.
А это новогодний утренник в садике, который был на улице Прокатной. Номер детского сада липчанка Лилия Либгот за давностью лет уже не помнит. На снимке она в костюме Хлопушки.
— В садике активно готовились к Новому году, учили стишки, песенки. Родители на платьишки нашивали блестки, придумывали головные уборы, — вспоминает Лидия Либгот, — Особенно ждали подарки. В подарке была маленькая шоколадочка и мандаринчик — в те времена так было.
Это фото конца 70-х годов. К Либготам приехали родственники из Украины. Там в домах почему-то не принято было наряжать елки.
— Специально для моей двоюродной сестры Светы нарядили елочку. Она была счастлива! Это был такой восторг! Для нее это было экзотикой! А потом я ее еще повела в театр на спектакль «Малыш и Карлосон, который живет на крыше», — вспоминает Лидия Либгот.
А здесь ученики 10 класса встречают Новый 1953 год.
— Здесь мой дядя Владимир. Школьники надели самое лучше, но все очень скромно.
Во время проводов 2020 года липчане будут делать много снимков. Но на смартфоны, а не на фотоаппараты. Поэтому, может, стоит не полениться и распечатать несколько самых удачных фотографий и положить в семейный альбом. На память.
Фото: из семейных архивов Геннадия Таравкова и Лидии Либгот