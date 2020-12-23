«Холодец выносили в миске во двор, и он застывал в сугробе»

Иногда интересно полистать старые фотоальбомы, и рассматривая снимки вспоминать истории и давно забытые мелочи, которые когда-то были очень важными.

В семье фотографа Геннадия Таравкова хранится большой архив снимков. Многие сделаны в середине прошлого века подругой его матери. Есть среди них и новогодние фотографии. Глядя на них, сразу отмечаешь, как сильно изменилась наша жизнь.— Откуда этого Деда Мороза притащили не знаю. И куда он потом делся, тоже никто не помнит. Даже мама не помнит. Ей уже 93 года, она всю войну помнит, а откуда принесли фигуру из папье-маше не знает. Это где-то 1958 год. Отец и мать работали на заводе «Свободный Сокол». На улице Гагарина построили дома и им дали там квартиру. Новый год и новоселье родители отмечали одновременно, — рассказывает Геннадий Таравков.На фотографии очень скромный стол: соленые помидоры, огурцы, капуста, водка, холодец.— Раньше всегда было так. Это сегодня первое, второе, двадцать пятое на стол должны поставить. В нашей семье финансовое положение было «творческое». Поэтому довольствовались тем, что было. Коронным блюдом являлся холодец. Его варили, а потом в миске выносили на улицу и ставили в сугроб. Там он замерзал. Так делали все соседи. Холодильников ведь не было, — вспоминает Геннадий Таравков.Еще холодильники заменяли полочкой между оконными рамами. Геннадий Таравков рассказывает вовсе удивительные вещи — когда родители въехали в новую квартиру, в ней не было замков. Вставили их далеко не в первую очередь. Некоторое время так и жили — без замков.Экзотикой в 50-60-х годах в Липецке были не только холодильники, но и телевизоры. Поэтому в Новый год устраивали семейные концерты.— Раньше было так принято. Моя мама училась в музыкальной школе по классу гитары, а отец на баяне играл. Сидели за столом, пели песни, в основном народные. У отца была коронная песня «Окрасился месяц багрянцем». Особенно, когда грамм 100-200 выпьет, — говорит Геннадий Таравков. — В нашем и соседнем доме жили рабочие завода «Свободный Сокол», труболитейщики. Они и на работе были вместе, и после работы вместе отдыхали. На столах во дворе играли в шахматы, в домино. Довольно часто за этими вместе отмечали праздники, но это когда тепло было, Новый год во дворе, конечно, не отмечали.Антуражем новогодних фотографий были, естественно, елки, наряженные хрупкими стеклянными игрушками и бусами. С таким украшениями надо было быть особенно осторожными — бились они часто. Зато сейчас, когда в магазинах продаются в основном пластиковые (вроде бы удобные — они не бьются), старые стеклянные стали цениться все больше и больше. Даже конкурсы различные проводя с наряженными ретро-елками.Отдельная история — новогодние костюмы. В советских магазинах их не продавали. Поэтому их шили самостоятельно: мамы, бабушки, старшие сестры.А это новогодний утренник в садике, который был на улице Прокатной. Номер детского сада липчанка Лилия Либгот за давностью лет уже не помнит. На снимке она в костюме Хлопушки.— В садике активно готовились к Новому году, учили стишки, песенки. Родители на платьишки нашивали блестки, придумывали головные уборы, — вспоминает Лидия Либгот, — Особенно ждали подарки. В подарке была маленькая шоколадочка и мандаринчик — в те времена так было.Это фото конца 70-х годов. К Либготам приехали родственники из Украины. Там в домах почему-то не принято было наряжать елки.— Специально для моей двоюродной сестры Светы нарядили елочку. Она была счастлива! Это был такой восторг! Для нее это было экзотикой! А потом я ее еще повела в театр на спектакль «Малыш и Карлосон, который живет на крыше», — вспоминает Лидия Либгот.А здесь ученики 10 класса встречают Новый 1953 год.— Здесь мой дядя Владимир. Школьники надели самое лучше, но все очень скромно.Во время проводов 2020 года липчане будут делать много снимков. Но на смартфоны, а не на фотоаппараты. Поэтому, может, стоит не полениться и распечатать несколько самых удачных фотографий и положить в семейный альбом. На память.