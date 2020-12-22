«Липецк» стремился к реваншу за унижение, но получил ушат холодной воды

Почему все голы в нашей команде организует лучший бомбардир, а остальные молчат?



Липецкие хоккеисты в упорной борьбе уступили в гостях «Боброву» - 2:3.

Этого матча все ждали с нетерпением. Ведь месяц назад в 1-м круге липчане на родном льду в «Звёздном» потерпели от команды Воронежской области самое чувствительное поражение в сезоне с невероятным счётом – 3:12! (гиперссылка https://gorod48.ru/news/1905114/) В ответной игре подопечные Сергея Рыбина и Александра Мниховича сделали всё для реванша, но достичь его, увы, не смогли.

В первом периоде была заброшена всего одна шайба. Защитник хозяев Александр Гребцов бросил от синей линии, где самый активный в бобровской команде Гарик Матурин удачно подправил шайбу в сетку – 1:0.

Следующей вспышки активности на льду пришлось ждать до конца второго периода, когда за четыре минуты были заброшены 4 (!) шайбы. На 35-й минуте в сутолоке у ворот Даниил Прохоров протолкнул шайбу в сетку, гол был засчитан только после просмотра видеоповтора – 1:1. Отметим, что взятию ворот предшествовал настоящий штурм липчан, в ходе которого хозяев не раз выручал вратарь.

Но радость «Липецка» оказалась недолгой. Всего через 1 минуту и 4 секунды наш страж ворот Артём Мартынов свою команду не выручил – 2:1.

Липчане продолжали идти на штурм и были вознаграждены. Здорово сыграл лидер атак нашей команды Максим Рогозин, который занял выгодную позицию перед воротами соперников, выиграл силовую борьбу у защитника и после передачи Павла Гришина переправил шайбу в сетку – 2:2.

На счету Рогозина в этом матче оказались гол и результативная передача. Напомним, что и в прошлой победной игре в Россоши – 2:1 (гиперссылка https://gorod48.ru/news/1906903/) Рогозин оказался причастен к обоим голам нашей команды, умело ассистируя партнёрам. Максим, на счету которого в 20-ти матчах теперь 27 (12+15) очков – молодец, но хочется спросить: что же делают в команде остальные нападающие, раз все шайбы в последних матчах у нас забрасывает только одно звено при участии одного человека?

Героем же встречи стал Матурин, на 39-й минуте подобравший отскочившую от вратаря липчан шайбу и вогнавший ее в цель притирку со штангой. Ни счёту Гарика оказался победный «дубль» в матче.

Переломить ход игры в третьем периоде липчанам не удалось: Рогозина держали с особой внимательностью, а другие бомбардиры на этот раз «промолчали». Не помогла и замена вратаря на шестого полевого игрока в конце.

Из турне по Воронежской области липчане вернулись с пятидесятипроцентным результатом: одно поражение и одна победа. Команда опустилась вниз на одну строчку: с 9-го места на 10-е и завершит календарный год домашней встречей 25 декабря с «Металлургом-Серов».

ХК «Бобров» - МХК «Липецк» - 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Шайбы: Матурин (Пукело, Гребцов), 17:02 (1:0). Д.Прохоров (Гришин, Рогозин), 34:36 (1:1). Д.Уткин (В.Константинов), 35:40 (2:1). Рогозин (Молдавцев, Гришин), 36:32 (2:2). Матурин (Пукело, А.Лапин), 38:52 – 3:2.

Штраф: 2 (Гребцов-2) – 10 (Рогозин-4, Лужанский-2, Д.Прохоров-2, Евтеев-2).

Вратари: Я.Казаков – А.Мартынов (00:00 – 59:05).

Броски: 32 (12,11,9) – 29 (14, 11, 4). Вбрасывания: 31-30.

Судьи: А.Никоноров (Электросталь), Е.Завитаев, Е. Воробьёв (оба Воронеж).

21 декабря. Бобров. Ледовый дворец имени В. Фетисова. Без зрителей.