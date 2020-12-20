Спорт
39 минут назад
Липецкие хоккеисты победили команду после карантина
На счету подопечных Сергея Рыбина и Александра Мниховича уже три «виктории» подряд!
Липецкие хоккеисты одержали третью победу подряд, обыграв на выезде «Россошь» — 2:1.
Клуб из Воронежской области перед матчем попал в сложную ситуацию. Сразу у нескольких хоккеистов был обнаружен коронавирус, из-за чего всю команду отправили на карантин и в течение двух недель россошанцы не имели возможности даже тренироваться. А игровой практики они были лишены на месяц! В последний раз «Россошь» выходила на лёд 19 ноября в Липецке, когда победила в «Звёздном» нашу команду — 2:1.
В такой ситуации хозяева просто не могли демонстрировать сколько-нибудь приемлемую форму. Тем не менее, за счёт желания «Россошь» имела преимущество в первом периоде, в котором серьёзно превзошла нашу команду по количеству бросков в створ — 16-6. Но на табло всё рано горели нули.
Затем хозяева начали уставать, а липчане сильно провели второй период, в ходе которого почти вдвое «перебросали» команду Воронежской области. И это при том, что «Липецк» в ходе игрового отрезка дважды оставался в меньшинстве. В итоге наша команда была вознаграждена на 35-й минуте, когда Павел Гришин с «пятачка» успел протолкнуть шайбу в сетку — 1:0.
В третьем периоде «Липецк» удвоил преимущество — броском с острого угла отличится Даниил Прохоров, причем второй голевой передачей отметился лидер атак Максим Рогозин. Автор первой шайбы Гришин здесь тоже выступил в роли ассистента — 2:0.
«Россоши» ничего не оставалось делать, она вынуждена была идти вперёд и отыграла одну шайбу на 54-й минуте: Егор Шаров «пробил» стража ворот липчан Артёма Мартынова броском в ближний угол. В дальнейшем даже замена вратаря на шестого полевого игрока не помогла хозяевам.
«Липецк» же в последних матчах обыграл дома рыбинский «Полёт» — 3:0, ярославский «Локо-Юниор» — 4:3 в овертайме, а после победы в Россоши поднялся на 9-е место в турнирной таблице.
В понедельник, 21 декабря, липчане продолжат турне по соседней области матчем в Боброве, а до новогодней паузы 25 декабря дома проведут встречу с «Металлургом-Серов».
ХК «Россошь» — МХК «Липецк» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Шайбы: П.Гришин (Д.Р.Прохоров, Рогозин), 34:33 (0:1). Д. Р. Прохоров (П.Гришин, Рогозин), 48:22 (0:2). Шаров (Д.Марков), 53:56 (1:2).
Штраф: 2 (Табак-2) — 6 (Вихарев-2, М.Бобров-2, Вахромеев-2).
Вратари: З.Виноградов (0:00-43:20, 46:40–59:24), Вельмакин (43:20-46:40) — А.Мартынов.
Броски: 39 (16+10+13) — 32 (6+17+9). Вбрасывания: 24 — 25.
Судьи: И.Шумихин (Самара), Е.Завитаев, Е.Воробьёв (оба — Воронеж).
19 декабря. Россошь. ЛД «Россошь». Без зрителей.
Клуб из Воронежской области перед матчем попал в сложную ситуацию. Сразу у нескольких хоккеистов был обнаружен коронавирус, из-за чего всю команду отправили на карантин и в течение двух недель россошанцы не имели возможности даже тренироваться. А игровой практики они были лишены на месяц! В последний раз «Россошь» выходила на лёд 19 ноября в Липецке, когда победила в «Звёздном» нашу команду — 2:1.
В такой ситуации хозяева просто не могли демонстрировать сколько-нибудь приемлемую форму. Тем не менее, за счёт желания «Россошь» имела преимущество в первом периоде, в котором серьёзно превзошла нашу команду по количеству бросков в створ — 16-6. Но на табло всё рано горели нули.
Затем хозяева начали уставать, а липчане сильно провели второй период, в ходе которого почти вдвое «перебросали» команду Воронежской области. И это при том, что «Липецк» в ходе игрового отрезка дважды оставался в меньшинстве. В итоге наша команда была вознаграждена на 35-й минуте, когда Павел Гришин с «пятачка» успел протолкнуть шайбу в сетку — 1:0.
В третьем периоде «Липецк» удвоил преимущество — броском с острого угла отличится Даниил Прохоров, причем второй голевой передачей отметился лидер атак Максим Рогозин. Автор первой шайбы Гришин здесь тоже выступил в роли ассистента — 2:0.
«Россоши» ничего не оставалось делать, она вынуждена была идти вперёд и отыграла одну шайбу на 54-й минуте: Егор Шаров «пробил» стража ворот липчан Артёма Мартынова броском в ближний угол. В дальнейшем даже замена вратаря на шестого полевого игрока не помогла хозяевам.
«Липецк» же в последних матчах обыграл дома рыбинский «Полёт» — 3:0, ярославский «Локо-Юниор» — 4:3 в овертайме, а после победы в Россоши поднялся на 9-е место в турнирной таблице.
В понедельник, 21 декабря, липчане продолжат турне по соседней области матчем в Боброве, а до новогодней паузы 25 декабря дома проведут встречу с «Металлургом-Серов».
ХК «Россошь» — МХК «Липецк» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Шайбы: П.Гришин (Д.Р.Прохоров, Рогозин), 34:33 (0:1). Д. Р. Прохоров (П.Гришин, Рогозин), 48:22 (0:2). Шаров (Д.Марков), 53:56 (1:2).
Штраф: 2 (Табак-2) — 6 (Вихарев-2, М.Бобров-2, Вахромеев-2).
Вратари: З.Виноградов (0:00-43:20, 46:40–59:24), Вельмакин (43:20-46:40) — А.Мартынов.
Броски: 39 (16+10+13) — 32 (6+17+9). Вбрасывания: 24 — 25.
Судьи: И.Шумихин (Самара), Е.Завитаев, Е.Воробьёв (оба — Воронеж).
19 декабря. Россошь. ЛД «Россошь». Без зрителей.
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