сегодня, 11:51
Арбитражный суд снова встал на сторону липецкого блогера
Арбитражный суд Центрального округа оставил постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу фирмы «Строймастер» без удовлетворения.
Строители потребовали признать его публикации не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию организации. Вместе с блогером ответчиком стала и его соседка Татьяна Семенова. В фирме «Строймастер» хотели взыскать с каждого по 100 тысяч рублей. Однако Арбитражный суд Липецкой области отказал застройщику в удовлетворении иска, но судебные расходы все же возложил на Михаила Ларионова. Суд высшей инстанции освободил его от этого платежа.
Но строители с этим не согласились и подали кассационную жалобу. Арбитражный суд Центрального округа оставил ее без удовлетворения, а постановление суда апелляционной инстанции без изменения. 25-этажки рядом с домом Михаила Ларионова строить давно передумали. Теперь там по плану строительство школы.
Леха
Виктор Васильевич
однако
Липчанин