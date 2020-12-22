Общество

сегодня, 11:51

Арбитражный суд снова встал на сторону липецкого блогера

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#суд #строительство
Арбитражный суд снова встал на сторону липецкого блогера

Арбитражный суд Центрального округа оставил постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу фирмы «Строймастер» без удовлетворения.

Эта история тянется еще с весны прошлого года, когда фирма «Строймастер» решила построить два 25-этажных дома. Жители переулка Яблочкина выступили против. А известный в Липецке блогер Михаил Ларионов разместил в Facebook несколько публикаций посвященных конфликту.

Строители потребовали признать его публикации не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию организации. Вместе с блогером ответчиком стала и его соседка Татьяна Семенова. В фирме «Строймастер» хотели взыскать с каждого по 100 тысяч рублей. Однако Арбитражный суд Липецкой области отказал застройщику в удовлетворении иска, но судебные расходы все же возложил на Михаила Ларионова. Суд высшей инстанции освободил его от этого платежа.

Но строители с этим не согласились и подали кассационную жалобу. Арбитражный суд Центрального округа оставил ее без удовлетворения, а постановление суда апелляционной инстанции без изменения. 25-этажки рядом с домом Михаила Ларионова строить давно передумали. Теперь там по плану строительство школы.  
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#суд #строительство

Комментарии (4)

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Леха

10 минут назад
Ещё раз строймастер опозорился. История с 2019 закончилась, надеюсь навсегда.
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Виктор Васильевич

19 минут назад
Молодец!
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однако

37 минут назад
Липчанин, тем более образовательная система "плавно" переходит на дистанционную форму обучения
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Липчанин

сегодня, 11:56
Вместо школы - 4-этажную поликлинику! В этом районе острейшая необходимость...
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