Происшествия

сегодня, 10:48

Водителя, приехавшего в Липецк без прав, будут судить по уголовной статье

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#полиция
Водителя, приехавшего в Липецк без прав, будут судить по уголовной статье

Он попался на глаза патрулю.

Ночью, 16 декабря, во время дежурства экипаж ДПС у одного из домов на проспекте Победы в Липецке заметил автомобиль «ВАЗ 211440». Его водитель по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Сотрудники дорожно-патрульной службы установили личность гражданина. Им оказался 31-летний житель Воловского района. Освидетельствование на установление степени алкогольного опьянения на месте он прошел на месте.

В ходе разбирательства полицейские выяснили, что гражданин уже привлекался в июне к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 000 рублей и с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год и 6 месяцев.

— По данному факту отделом дознания ОП № 6 УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российского Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Согласно действующему законодательству максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
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#полиция

Комментарии (6)

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Кых

3 минуты назад
Деревенский сорт,машину тоже надо забрать
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данковчанин

10 минут назад
....что же они все никак не напьются?...если уж хочется, водка дешевая, напейся дома " до потери пульса" и спи....
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читатели сайта

38 минут назад
Ганс, ты у кого спрашиваешь?
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Ганс

45 минут назад
Фамилия чувака не Маркеев, случайно?Мне это важно.
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н-дя

сегодня, 11:16
Подумал,что у себя в деревне.
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Умственная полноценность

сегодня, 10:54
Так и прет!
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