Водителя, приехавшего в Липецк без прав, будут судить по уголовной статье

Он попался на глаза патрулю.

Ночью, 16 декабря, во время дежурства экипаж ДПС у одного из домов на проспекте Победы в Липецке заметил автомобиль «ВАЗ 211440». Его водитель по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Сотрудники дорожно-патрульной службы установили личность гражданина. Им оказался 31-летний житель Воловского района. Освидетельствование на установление степени алкогольного опьянения на месте он прошел на месте.



В ходе разбирательства полицейские выяснили, что гражданин уже привлекался в июне к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 000 рублей и с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год и 6 месяцев.



— По данному факту отделом дознания ОП № 6 УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российского Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Согласно действующему законодательству максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.