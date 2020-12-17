сегодня, 14:16
В липецкой многоэтажке выключили отопление
Жители нескольких подъездов дома 7 на улице Пушкина второй раз за последнюю неделю остались без отопления. 11 декабря в здании не было тепла из-за того, что энергетики проводили работы на магистральном трубопроводе.
Днем сотрудники управляющей компании сливали горячую воду из системы отопления в трех подъездах. Шланг протянули в ближайший колодец, прикрыв его старой коляской, чтобы никто не упал, такая техника безопасности. В управляющей компании пообещали закончить работы сегодня.
Швондер
н-дя
Так,