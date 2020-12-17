Общество

сегодня, 14:16

В липецкой многоэтажке выключили отопление

3 1265
#отопление
1
В липецкой многоэтажке выключили отопление

Жители нескольких подъездов дома 7 на улице Пушкина второй раз за последнюю неделю остались без отопления. 11 декабря в здании не было тепла из-за того, что энергетики проводили работы на магистральном трубопроводе.

Загрузка плеера
Батареи у жителей многоэтажки стали холодными сегодня около десяти утра. Как пояснили GOROD48 в «Липецкой управляющей компании», которая обслуживает здание, в подвале случился порыв лежака.

Днем сотрудники управляющей компании сливали горячую воду из системы отопления в трех подъездах. Шланг протянули в ближайший колодец, прикрыв его старой коляской, чтобы никто не упал, такая техника безопасности. В управляющей компании пообещали закончить работы сегодня.
3 1265
#отопление
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Швондер

31 минуту назад
Да это позор просто какой то...
ответить

н-дя

53 минуты назад
Подвал ниже уровня колодца,что не сольется через шланг,сольют в подвал,чтоб варить лежак.
ответить

Так,

сегодня, 14:20
Потеплело же на улице
ответить

Еще в рубрике

Маршруты автобусов пока менять не будут
#опрос #транспорт
Маршруты автобусов пока менять не будут

15 минут назад

Общество
Из-за длительного отсутствия тепла в квартирах липчан стали мокнуть стены
#ЖКХ #отопление
4
Из-за длительного отсутствия тепла в квартирах липчан стали мокнуть стены

сегодня, 14:22

Общество
Врач из «красной зоны» набрал необходимые «лайки»
#врач
6
Врач из «красной зоны» набрал необходимые «лайки»

сегодня, 13:54

Общество
В Липецке установят ещё две новогодние ёлки
#Новый год #елки
6
В Липецке установят ещё две новогодние ёлки

сегодня, 13:38

Общество
Депутаты приняли бюджет Липецкой области на ближайшие три года
#бюджет
7
Депутаты приняли бюджет Липецкой области на ближайшие три года

сегодня, 13:01

Общество
Липецкая область в передовиках по созданию комфортной городской среды
#благоустройство
11
Липецкая область в передовиках по созданию комфортной городской среды

сегодня, 12:58

Общество